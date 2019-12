La UPA El Cruce realizó un taller sobre prevención de la diabetes

14/12/2019 - 00:43 La Banda

Personal de la UPA Nº 1 del barrio El Cruce brindó a los pacientes que concurren habitualmente, un taller sobre la prevención de enfermedades crónicas. En este caso, se dio información sobre la diabetes y la importancia de una alimentación saludable para evitar este tipo de patologías.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Los síntomas de la diabetes incluyen: aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón aparente.

Ante la sospecha de tener esta enfermedad, se aconsejó concurrir lo antes posible a un profesional, ya que las consecuencias de la diabetes son graves e incluso pueden llevar a la muerte.