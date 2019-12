Amenazó a ex con video hot y le mordió la boca al salir del jardín del hijo

14/12/2019 - 01:01 Policiales

La jueza de Frías, Gabriela Núñez de Cheble, impuso restricciones a un joven, acusado de amenazar con difundir un video hot, golpear y morderle los labios a su ex, para forzar una reconciliación.

En audiencia, el fiscal Gustavo Benjamín Zavalía instó a la jueza a imponerle un freno a un sujeto de apellido Rodríguez.

Recordó que tuvo una relación con una joven de apellido Flores, pero ella la cortó 5 meses atrás, cansada de los celos y agresiones.

Desde noviembre, empezó a acosarla con whatsapp y siguiéndola.

Viralizar “sexo”

Una tarde, le anunció que si no volvía con él, viralizaría un video en que se la veía teniendo sexo.

El 29 de noviembre, al dejar al hijo en el jardín de infantes, de nuevo Flores fue interceptada por su ex.

“Dame una nueva oportunidad. La del video no eras vos. Lo editó un amigo, de quien ya me alejé”, habría señalado Rodríguez.

La chica empezó a gritar y se acercaron tres personas para socorrerla.

Neutralizada

Rodríguez la abrazó, besó y mordió los labios, trascendió.

Una testigo le ordenó a Rodríguez que dejara de molestar a la joven.

“Vos no te metas”, le dejó en claro y se marchó.

Flores denunció que era común que su ex la golpeara, arañase las piernas y amenazara: “Si vos me dejas te mato y me mato”.

Sin otro objetivo que proteger a la víctima, la Fiscalía pidió ayer restricciones por 90 días y la jueza se las concedió, sin dudarlo.