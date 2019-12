Lucas Martínez Quarta dijo qué hará con su futuro

14/12/2019 - 02:50 Mundo River

Se terminó el año de River con un título y después de la consagración y los festejos en la Copa Argentina, Marcelo Gallardo deberá esperar que no lleguen ofertas importantes por sus jugadores para mantener el plantel en 2020. Exequiel Palacios es el primero que se irá y otro que no dijo sí o no fue Lucas Martínez Quarta.

El defensor dio a entender que se quedará aunque aclaró: “Salvo que venga un equipo que pelee cosas importantes y sea difícil decirle que no”.

Si se da esa situación, Martínez Quarta aseguró que será “para pensar” y expresó que por el momento solamente quiere “disfrutar” del título conseguido en Mendoza.