Hoy, la Orquesta Estable de la Unse se presenta en el Nodo

14/12/2019 - 22:59 Santiago

En el marco del cierre del ciclo 2019 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, esta noche, en el Nodo Tecnológico, la Orquesta Estable de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) brindará un concierto para todo público y promete deleitar a todos con su propuesta musical. La función, que dará comienzo a las 20.30 se realizará en el salón auditorio y la entrada será libre y gratuita.

Según adelantaron, en esta oportunidad, el programa incluirá obras de inolvidables artistas como Astor Piazzola (Libertango); Ennio Morricone (Cinema Paradiso); John Williams (La Lista de Schindler); Brahms (Danza Húngara No 5); Shostakovich (Vals No 2) y Mozart (Sinfonía No 25). Se invitó a toda la comunidad a disfrutar de un espectáculo de jerarquía, organizado con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Unse.

Orquesta

Vale recordar que la Orquesta de la Unse es un conjunto de cámara con repertorio de música académica, popular y cinematográfica, conformada por distinguidos músicos santiagueños de reconocido prestigio que estos últimos años ha realizado presentaciones en diferentes escenarios de nuestra provincia y ciudades vecinas. l