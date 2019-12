FÚNEBRES | 15 de diciembre de 2019

15/12/2019 - 00:46 Funebres

- Luis Alberto Olivera

- María Luisa Frías (Loreto)

- Ricardo Claudio Abdala

- Ángela Antonia Pappalardo de Beltrame

- Margarita Gálvez

ABDALA, RICARDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su esposa Sandra Troveto, sus hijos Matías, Javier, Naiara, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 9. Casa de duelo Pedro León Gallo 390. S.V. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Dr. Walter Omar Peralta Rondano y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. CPN. Sebastian Basbus, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Matías Abdala.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Lic. Christian Rueda participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Matías Abdala.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mirtha Cristina Hatun, acompaña a sus hermanos Carlos, Clelia y flia., en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Perdónanos Señor para que podamos gozar de tu Reino". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acongojados participamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y vecino Cachito. Acompañamos a su familia. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. J. Francisco Guzmán Olivera y familia, despiden al amigo Cachito, con las cristianas condolencias a su hermano Carlos María rogando por el eterno descanso de su alma.

CARRIZO, OLGA ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Su sobrina Ángela Carrizo y flia. vecinos Clara Roldán, Gómez Stella y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su esposo soilo Coronel, sus hijos Sandra, Antonia, Fernando, Juan Crlos, Nancy y Nelida, h pol, nietos bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de VUELTA LA BARRANCA, COB CARUSO C.I.A. ARG. DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL 4219787.

OLIVERA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus hijos José Luis, Karina, H. políticos Mabel, Oscar, nietos Gonzalo, Julián, Antonela, Agustín y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL. 4219787.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus hijos Leo y Cecilia Beltrame, su hija pol., Silvia García, nietos y bisnietos part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ANGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Las amigas de la vida de su hija Cecilia; Acompañan a ella y flia., en este doloroso momento. Adriana Di Capua, Susana Lezana, Nancy Prieto, María Seleme, Elisa Castro, Josefina Lencina, Beatríz Espeche, Liz Pagani, Susana Cura, Tere Uequín, Graciela Uequín y Ana Fernández.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, Jorge y María José y Mariano Gubaira y nietos part. el fallecimiento de nuestra querida amiga Pochita, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Los amigos de sus hijos Leo y Silvia; Celia y Carlos Benitez e hijos, participan con dolor su fallecimienmto y acompañan con oraciones a sus familiares.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Que descanse en paz querida Pocha. Los Consuegros de su hija Cecilia; Laura y José Alperin, sus hijos y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén, Patricio, Gonzalo, Eugenio, Ana, Álvaro y sus respectivas familias despiden a la querida Pochita con muchísimo cariño. Te vamos a recordar siempre. Acompañamos con sincero afecto a sus hijos y nietos.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Martin Diaz Achaval y Raquel Maria Catalan y sus hijos Victoria, Lucia y Santiago, despiden a la tia Pocha y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Maria E. Achaval y Martin Diaz Achaval, despiden a la querida tia Pocha con afecto y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Aurelia Diaz Achaval y Juan Granda y su hija Malena, despiden a la tia Pocha y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Martha Garcia de Lavaisse, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Tu hija Cecilia y nietos Mariano, Maria, Sebastian, Irene, Lucas y Rocio, bisnietos Catalina, Sofia, Angela y Matias, lamentan profundamente su fallecimiento y te despedimos con un gran cariño.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Que Maria de Sumampa guie tu camino al encuentro de tu amado Jesus " Tu sobrina politica Sara y su hijo Juan Bussolini, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Felix Carol, Maria Teresa Habra, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Pimpi y familia, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Querida tia que vida rica la tuya, cuanto has andado, cuanto me has enseñado. Nunca te olvidaré. Seguramente ya estás en los brazos de tu amado Señor. Tu sobrina Elsa Bussolini, en este doloroso momento acompaña a tus hijos y nietos y eleva oraciones en tu memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón porque ellos verán a Dios " Señor, tia Pochca ya está ante vos, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " Tu sobrina Elsa Bussolini, hijas Marcela, Viviana, Maria Silvia y Carolina con sus respectivas flias., acompañan a sus hijos Cecilia y Leo y flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Fabian Ottinetti, su Sra. Gabriela Acuña y sus hijos Matias, Santiago y Martina, participan con dolor el fallecimiento de ma Mamá y Nona de sus Amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar sus hijos Francisco y Florencia, María y José y José Antonio participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro e hijas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su apreciado amigo Chacho y todos sus familiares con afecto.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dres. Héctor Luis Ribas y Mario Roberto Ábalos participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marilena Cantinzano de Montiel, José Horacio y Florencio Julio Montiel y Eva Alcorta de Montiel, acompañan con el cariño de siempre y ofrecen una oracion en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Polo Mackeprang, Magalí Sily y familia; Mario A. Sily y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño al Dr. Chacho, amigo de la familia en la pérdida de su hermana. Elevan oraciones y piden por su descanso en paz.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Marquesa Adriana Zurita de González participa con tristeza la desaparición física de Zulema, querida compañera judicial de intachable conducta. Que el Señor la recoja en su gloria.

ALVAREZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. Su esposo Walter, sus hijos Augusto, Octavio y Ariatna, sus hermanos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 1 año de su Partida a la Casa del seño.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Madre ya paso un año y parece que fue ayer, sigues presente en nuestras vidas. Te extrañamos, pero tenemos la certeza que al lado de nuestro buen Jesús gozas de la Vida Eterna". Sus hijos Pimpo, Chiquitín, Omar, Gogui, Myriam, Toti, Claudio y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

ARDILES, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/16|. Hoy se conmemora un aniversario más del natalicio de nuestro querido hijo. Sus padres José y Anita y sus hermanos, invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús ubicada en calle Colón entre Alvarado y Güemes.

CORTEZ DE GÓMEZ, MARÍA DEL VALLE (Marisa) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Su esposo Daniel Gómez, sus hijas María Teresa y Agustina, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. No hay árbol que dé frutos malos, al árbol se lo reconoce por sus frutos, sólo aquel que tuvo la dicha de conocerte, podrá entender cuando decimos que fuiste un ser especial, a pesar de tu corta edad "un hombre incomparable", un hijo adorable, todo un ejemplo, en cada paso, en cada acto demostrabas una grandeza difícil de igualar, donde todo lo que tocabas lo transformabas en el amor más puro. Sus padres Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento.

FERREYRA, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. No me lloren, sean fuertes, no tengo dolor porque me adelanté en el camino, vivo en el Reino de la luz y los miro constantemente". Su esposa, hijos, hija política y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita Bº Jorge Newbery, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

GÓMEZ, MANUEL LIZARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Tu partida causó un gran dolor en nuestros corazones, Dios nos de consuelo y fortaleza para poder seguir. Siempre te recordaremos y te amaremos. Tu esposa Segunda de Gómez, tus hijos Silvia y flia., Sandra y flia., Omar y flia., Claudia y flia., Ramón y José. Invitan al responso el día 16/12/19 a las 8 en el cementerio La Misericordia (Panteon, flia. Gómez ) al cumplirse 1 año de su falecimiento.

ABDALA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Eduardo Augusto Paskevicius y Virginia Dargoltz y sus hijos, participan con pesar el fallecimiento del hermano de Martin. Ruegan consuelo para su familia.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. El Radio Club Santiago del Estero, participa con pesar el fallecimiento del hermano de su socio Gustavo Martin Abdala. Ruegan consuelo para su familia.

PÉCORA, FRANCISCO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. "El que cree en Mí aunque muera vivirá para siempre". Su hermana política Sarina, sus sobrinos Alejandra, Rosalía y Ángel invitan a la misa que se oficiará mañana 16/12 a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SANTOS, JACQUELINE DE LAS MERCEDES(q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios por su descanso eterno su amiga Soledad Medina y familia, su tía Graciela Correa y familia, primos hermanos, sus tías en el corazón Elsa y Sara Medina ruegan una oración en su memoria y resignación a su familia.





CANO, JESÚS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su esposa Constanza Vázquez, hijos Matías, Lourdes y Luján, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Aguada. Las Termas.

CANO, JESÚS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus padres Miriam y Hugo, hermanos José, Lorena, Andrea, Hugo, Valentina, hermanos políticos Paola, Fernando, Hashi, Maqui, Willy y sobrinos, participan con profunda congoja su partida, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CANO, JESÚS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus hermanos Adrian, Gustavo, Daniel, hermanos políticos Sandra, Rosa, Karina, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con dolor la partida de amado Ariel, ruegan por el descanso eterno. Las Termas.

CANO, JESÚS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Marta de Layús, hijos Osvaldo, Pablo, Saúl y Andrea y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de querido Ariel, rogando pronta resignación en toda la familia. Las Termas.

CANO, JESÚS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "No lloren por mi, ni se dejen dominar por la tristeza, sean buenos, voy a reunirme con Dios y los espero en los cielos" Domingo Ruiz, Carlos Ruiz Gerez y Cristina Gerez, despiden con dolor a su ex alumno, vecino y amigo, acompañamos en este momento a su esposa Coty, sus hijos y demás familiares, rogando pronta resignación. Las Termas.

FRÍAS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Su esposo Pascual, Sus Hijos Hector, Hugo, Madgalena, Rosa, Nene, Elvira, Mercedes, Norma, Ricardo, Hijos politicos, Nietos, Bisnietos y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO CRISTO REY LORETO.COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Dra. Ana Corbalán con sus hijos Gabriela, Eliana, Melina, Ana Cecilia, Amelia y Santiago Collado Miralles, despiden con afecto al entrañable amigo de nuestro querido Gringo Collado Miralles y acompañan a su hijo Marcelo y demás familiares en este momento de dolor.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Dr. Oscar Granda participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Estanislao Kozlowski y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo y camarada. Elevan oraciones en su memoria.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Lourdes Badami, Horacio Aníbal Patto y familia participan el fallecimiento de su tío y ruegan oraciones en su memoria.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Su cuñada Elva Galván, sus sobrinos Marcelo y Horacio Patto participan su fallecimiento.





PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Mario Japaze y Silvia Jozami de Japaze participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Marta Esther Pato y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Frias.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Su sobrino Carlos Alberto Cattán y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Aldo Roberto Sialle y Maria Estela Avido de Sialle y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Señor ya está ante Ti. Recíbelo en tu morada de luz y paz. Chacho Manzur, Perlo Salomón y sus hijos Fito y Eduardo despiden con profunda tristeza al querido amigo Humberto. Ruegan al Altísimo por su descanso eterno y por una cristiana resignación pa su familia.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Al amigo del alma, compañero incondicional de la Fuerza Policial, gran persona a quién recordaré con el mayor de los respetos y con un afecto inmenso. ¡Que descanses en Paz! Acompañamos a su familia en este momento dolor. Crio Mayor R.E. Abel Jacobo Mitre y familia.

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. José Carlos Toricelli y flia, participa el fallecimiento del padre del Secretario de Seguridad Crio. Gral. (R) David Marcelo H. Pato. Ruega una oración en su memoria.