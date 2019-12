El joven secuestrado en Tucumán vinculó con el hecho a “dos empresarios de compra-venta de autos”

15/12/2019 - 01:10 Policiales

El joven que fue secuestrado en San Miguel de Tucumán y que fue liberado en La Banda, hecho sobre el cual sobrevolaba la hipótesis de una venganza narco, rompió el silencio y aseguró: “No tengo nada que ver con el tema drogas. Fui secuestrado porque querían robarme la plata que tenía para comprar un camión”. Los dos acusados serían santiagueños.

Gonzalo Figueroa de 25 años se encontraba con un grupo de amigos en la esquina de 25 de Mayo y Chile cuando se detuvo frente a ellos un Volkswagen Gol verde y del interior descendieron dos hombres armados y con pasamontañas.

Los desconocidos lo obligaron a subir al vehículo y en menos de un minuto se lo llevaron a toda velocidad.

La familia de Figueroa realizó la denuncia en la Policía Federal de la vecina provincia, ya que sospechaba que se trataba de un secuestro extorsivo. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Brito declinó la competencia porque sus allegados le habían asegurado que no le realizaron un pedido de rescate para liberarlo.

Poco más de 24 horas después de haber sido liberado, el joven brindó una entrevista al diario La Gaceta en la que manifestó: “Hubo una confusión. Mi familia no sabía nada que los santiagueños querían plata. Después de que se fueron de la Federal, donde estuvieron declarando y aportando datos, los llamaron para pedirle que les entregara $800.000 para que me dejaran libre. Como se dieron cuenta que esa plata no estaba, recién ahí me dejaron en libertad. Me tiraron en la terminal de La Banda. Llamé a mi familia y uno de mis hermanos fue a buscarme”.

Dudas

Los investigadores presumen que sí se trató de un secuestro narco. La víctima es hermano de Miguel “Miguelón” Figueroa, que estuvo involucrado en una causa de drogas. “Esas son mentiras de la policía. Me dedico a la compra de chatarra. Tengo 10 camionetas que cada una me producen una ganancia de $10.000 por semana. Saque un cálculo cuánto gano por mes realizando esta actividad con la que soy conocido en todos los corralones. Toda esta situación me está haciendo mucho daño”, explicó.

Figueroa acusó a dos santiagueños como los ideólogos de su secuestro. Serían dos “empresarios” del rubro compra y venta de vehículos a los que identificó como D.A. y a D.C., quienes habrían dirigido -según el damnificado- el grupo comando que lo secuestró y también contó los motivos del violento episodio.

“Hace tres días le compré un vehículo. Me ofrecieron un camión por $800.000 y quedamos en charlar. Necesitaba un vehículo de esas características para ampliar mi negocio y dedicarme a la compra y venta de verduras. Ellos, como sabían que tenía ese dinero, me vinieron a buscar para llevárselo. Es así de simple. No hay nada más que eso. Todo lo que se diga está de más”, aseguró.

La víctima del secuestro dijo que sus captores lo golpearon durante todo el trayecto hasta La Banda, donde lo mantuvieron encerrado y golpeándolo por varias horas hasta que se convencieron que no recibirían ni un centavo. “Lo más increíble es que pasamos los dos controles fronterizos y ninguno de los policías que estaban allí se dio cuenta que me tenían apuntando con una ametralladora. Pasé como si nada. Nunca observaron que estaba corriendo peligro y que los autos tenían patentes truchas”, destacó.

“No hice la denuncia allá porque mis familiares la hicieron acá. La Policía Federal no hizo nada, los de la provincia se movieron mucho más. Por eso ayer (por el viernes) fui a hacer la denuncia en la Seccional 5ª, que se movieron mucho más rápido”, afirmó.

Defendió a su hermano de las sospechas de vínculos narco

“Con respecto a lo de mi hermano es cierto que tuvo un problemas con una camioneta, pero fue porque él se la vendió a un salteño que la utilizó para trasladar droga. Él quedó pegado por no haber hecho la transferencia. Estuvo detenido, pero después se probó que no había tenido nada que ver”, sostuvo Gonzalo Figueroa.

Los investigadores de las fuerzas federales que luchan contra el narcotráfico deslizaron que “Miguelón” aparece mencionado en varias causas de drogas. “Esas son mentiras. Mi hermano sufrió un ACV que le dejó paralizado el 70% de su cuerpo y además tiene un problema de vesícula por el que será intervenido en los próximos días”, agregó.

“Somos gente trabajadora que fuimos víctimas de unos delincuentes de Santiago del Estero. Vamos a continuar hasta que sean detenidos. A partir del lunes nos presentaremos en la Justicia ordinaria y en la Federal para que se sigan las causas. Queremos que los responsables de este hecho queden entre rejas”, concluyó.l