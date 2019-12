15/12/2019 - 07:25 Opinión

Por el CPN Walter “Coco” Noé Tagliavini

El básquet siempre fue el deporte de mi familia y el Santiago BBC, mi club. Empezando por mi padre, don Antonio, él en la década de 1930, luego mi hermano Carlos Dante (alias Clarabella) y por atrás, yo. Mi hermana Perla jugó en el femenino de Estudiantes Unidos BB, recordando que ambos clubes junto con el Inti Club, constituyeron con su fusión (ya hace más de 30 años), a la Asociación Atlética Quimsa, hoy la entidad emblemática de nuestra ciudad capital.

El Santiago BBC, por donde pasaron jugadores como el “Chafa” Lledó, los Gustavo Chazarreta (padre e hijo),el “Bocacho” Reynoso, Bernardino y Aníbal “El Zorro” Cabañas, León Martinetti (que junto con el Chafa y Arturo Ruffa, de Estudiantes, integraron la selección argentina en las Olimpíadas de Londres en 1948), los hermanos “Aduco” y “Chichí” Trejo, “Tacataca” Campitelli, “Guilli” Correa, el “Zurdo” Luna, “Tarcu” López, “Pototo” y “Capuchín” Ruiz, los mellizos Bruno y Arnaldo Ingratta, el “Gringo” y el “Pelado” Campos, “Machingo” Roldán, el “Pichi”, “Geniol” y “Pipi” Rodríguez, René Pividori, el “Zurdo” Macedo el siempre recordado “Dupla” y su tío el “Cura” Carreras, Raúl Trejo, “Guilli” y el “Chelo” Chazarreta, los hermanos Miguel, Hugo y el “Boncho” Jorge, “Coqui” y “Mamadera” Robato, Nito y Mario Pericás, y cuántos más, que como dice el tango “hoy ni recuerdo”... Pido disculpas por mis omisiones y olvidos...

He dejado a propósito la mención de un crack indiscutido, a un señor hoy muy poco recordado por el básquet de Santiago, que junto con Chafa Lledó y José “Paco” Barrientos (del Inti Club) constituyeron en la década del 50 un tridente ofensivo inolvidable que le dio a nuestra provincia inmensas satisfacciones; titular indiscutido de la Federación Santiagueña, de Santiago BBC y del seleccionado argentino: me estoy refiriendo a Carlos Alberto Cisneros (alias “Vizcacha”).

Pero quiero referirme ahora al título de esta nota: “Soñé que Soñaba”. Calculo que lo soñado se remonta a principios del año 1958. En esa oportunidad, mi club, el Santiago BBC, organizó un torneo interno integrado por los equipos con jugadores de cadetes, segunda (esta división, hoy desaparecida, estaba constituida por jugadores que habrían superado la edad de cadetes, 18 años, que no habían podido ascender a la Primera, y de ésta que habían perdido su aptitud para jugar en ella y despuntaban el vicio jugando en la segunda), y por supuesto de la Primera. Por esas cosas del azar, me tocó integrar como cadete con 15 años, el equipo comandado por “Cacho” Cisneros.

Llegamos invictos a la final con otro equipo también invicto. La cancha estaba llena y llegamos a un final cerrado: nos llevaban 3 puntos y le hacen foul a “Cacho”. Pide el tiempo y la mesa de control dice: faltan 5 segundos. “Cacho” debía tirar dos tiros libres; yo me ubico para el rebote del lado izquierdo de la zona, en el aro que daba al fondo de la cancha de la calle Urquiza Nº333. “Cacho” emboca el primero, y en ese instante se cruzaron nuestras miradas y pensamientos... ”Va a tirar a errar”, pensé y me alisté para ir a pelear el rebote. Así fue la cosa: “Cacho” tiró a errar; me adelanté y tomé el rebote, y cuando quise elevarme para tratar de embocar y empatar el partido, me bajaron con un foul.

“Cacho” pide nuevamente tiempo y la mesa dice: 2 segundos. Viene “Cacho”, apoya su mano en mi hombro y me dice: “Tinajita” (él me puso en ese instante este apodo: yo estaba todavía en plena etapa del estirón físico y el alias me quedaba bien) estamos en tus mano, confío en vos”. Diosito me iluminó y clavé los dos tiros libres (tirando desde abajo tipo “palangana”, el tirar con una sola mano vino tiempo después). Festejamos todos. “Cacho” vino y me abrazó con todas sus fuerzas que casi me tira de espaldas...

La dirigencia finalmente decidió que no se jugara el suplementario y que ambos equipos fuéramos campeones; una nueva emoción con el “Cacho” a la cabeza.

Qué sueño, amigos, soñando que soñaba... Me desperté del mismo con lágrimas en los ojos. Recibir un abrazo así de Carlos “Cacho” Cisneros, crack e ídolo total del básquet santiagueño...

A la mañana siguiente, mientras tomaba en mi casa (la de mis padres), el mate cocido como marca la liturgia santiagueña, se me aparece mi padre, don Antonio, y me dice: “Che, anoche mientras jugábamos al tutte en la Sociedad Italiana llegó un amigo que venía de la cancha de Santiago BBC y nos contó de lo que hicieron entre vos y Cacho Cisneros en la final del interno. Contame cómo fue la jugada”.

En ese instante me di cuenta que aquello que soñé que soñaba era la realidad... La realidad.