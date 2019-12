Pampita: “Esto se va a resolver en la Justicia”

15/12/2019 - 21:41 Pura Vida

Viviana Benítez, ahora la ex niñera de Carolina Ardohaín, la denunció por “hostigamiento y maltrato psicológico” además de irregularidades en la contratación. La respuesta de “Pampita” fue la publicación de chats personales que desmentirían a la denunciante.

A través de su abogado, Federico Alejandro, Benítez dijo que el vínculo laboral con la jurado del Súper Bailando 2019 “fue traumático”.

“Viviana sufrió maltrato psicológico y hostigamiento. Además de situaciones de presión que, de alguna manera, pusieron el riesgo la salud psicofísica de Viviana. Estas situaciones sucedieron en el ámbito donde ella trabajaba, la casa de esta persona”, resaltó el abogado en una entrevista con Crónica.

La mujer aseguró haber trabajado junto a ella desde el 2004 hasta hace poco tiempo. Incluso, Benítez asistió a la boda de “Pampita” y Roberto García Moritán.

El letrado detalló que se hicieron dos denuncias en la Justicia: una civil por supuesto “hostigamiento y maltrato psicológico”, y otra laboral, por presuntas irregularidades, como el pago en negro de parte de su salario.

Dama de honor, chats privados y Justicia

“Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí, así que no me quedó otra que que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas que se están diciendo. Obviamente, esto se va a resolver en la Justicia, como corresponde. Ella fue mi dama de honor, le tengo afecto y existe una amistad”, expresó Carolina, también en diálogo con Crónica, tras escuchar las declaraciones del abogado.

Y publicó chats privados con su ex empleada que revelarían una relación más cercana

En esos mensajes Viviana se refiere a la modelo como “diosa del mundo, te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto”, “Tenés mucha gente que te ama” y “Y yo estoy. Por ahí me cuesta demostrarlo, pero vos sos una gran parte de mi vida”.

En la misma línea, la modelo responde “Ay, Vivi. Vos también sos una gran mujer (emoji de corazoncito rojo)”. También intercambian varios “te quiero” y “te adoro”.

“Me llama mucho la atención. Por suerte tengo grabaciones, imágenes, (mensajes de) Whatsapps. Tengo muchísimos testigos. Tengo a mis hijos, que pueden salir de testigos también. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago”, dijo.

Por los dichos de Viviana, quien aseguró que fue acusada por robo, “Pampita” reconoció que “han faltado cosas” en su domicilio. “Pero (ella) no es la única persona que trabaja en mi casa, así que yo nunca pude hacer una acusación ni a ella ni a nadie porque si algo falta, yo no sé cómo desapareció. No seguiría como empleada en mi casa si yo desconfiara de ella. Nunca tuvimos discusiones con Vivi, ni yo ni mis parejas ni mis hijos. Mi trato es excelente con todo el mundo”.l