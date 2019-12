La comisión directiva de Suoem Banda espera que el 2020 sea un año de recuperación para todos

15/12/2019 - 23:28 La Banda

A dos semanas de finalizar el 2019, el secretario general de Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Rubén More, expresó su confianza de cara al año próximo a partir de la llegada de un nuevo Gobierno nacional “con una visión más igualitaria y a favor de la clase trabajadora”.

“Hemos pasado por un tiempo muy difícil, y lo seguimos sufriendo todos. Este 2019 ha sido duro, pero también marca el inicio de un tiempo de verdaderos cambios, de recuperación para los argentinos, a partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia”, dijo el dirigente.

Si bien More resaltó el orden financiero de la mayoría de los municipios de Santiago del Estero, como también del gobierno provincial, consideró que “todo el esfuerzo que se pueda hacer desde los gobiernos locales para no caer en la crisis queda en la nada si no hay políticas nacionales que ayuden”.

“Por eso -prosiguió- confiamos en que esta nueva gestión provocará un cambio y nosotros desde La Banda vamos a acompañar las medidas que consideremos prudentes para lograr el objetivo”.l