FÚNEBRES | 16 de diciembre de 2019

Blanca Dora Ruiz de Dalale

Edgar Edmundo Loto (Villa Robles)

Luisa Mersedes Juáres

Ramón Cesar Suárez

Rodrigo Ezequiel López

Sepelios Participaciones

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Con gran tristeza te despedimos tío querido. Que descanses en paz. Su sobrina Florencia Abdala, Alejandro, Guillermina y Martina Yasbec Jozami, Rogamos oraciones en tu memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su tío Aldo Abdala, su esposa Miryam, sus hijas Liliana y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este duro trance. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su primo Juan Claudio Zanoni, su esposa Gabriela De Bonis y sus hijos, Facundo, Valentina y Gonzalo, participan con dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su prima Maria Silvina Zanoni, su esposo Miguel Asseph, sus hijos Alfia y José, Ainara, Farid, y Ghalev, participan con dolor su partida ruegan por su descanso en paz.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus tíos Claudio A. Zanoni y Eve Bertuzzi e hijos Carlos, Rodolfo, Edgardo y Daniela Polido e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Clara A. Correa Vda. de Eberlé, sus hijos Roberto, Guillermo y Dr. Enrique Eberlé, participan con gran dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Benjamín Adolfo Arce, su esposa María Eugenia Zain Boix, sus hijas Sofía y Elena participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del querido amigo Omar Abdala y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan a la familia con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Meneghini y sus hjios Alejandro (a), Julieta, Bruno Volta y sus respectivas familias acompañan con dolor su fallecimiento.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Amelia y Beatriz Tomatis acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Claudia Elena Salvatierra participa con mucha tristeza el fallecimiento de su muy querido amigo Cado, y acompaña con mucho cariño a su amiga Sandra y sus hijos Matías, Javier y Naiara y demás familia en este doloroso momento, rogando por el eterno descanso de su alma.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Maria de los Angeles Platas de Mayli, sus hijos Maria de los Angeles, Aldo, Silvina y Danie Isa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Participan con dolor su fallecimiento; Héctor Pérez y Mónica Dalale, Germán Pérez Dalale, Facundo Pérez Dalale y Marian Fares, Eugenio Pérez Dalale y Virginia Litvak, Naydec Dalale y Osvaldo Dalale y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Reinaldo Descalzi, su esposa Marisa Mercedes Castro, sus hijos Edgardo, Liliana, Analí y Alejandro con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Chinchin Ruiz y Susana Sambataro, participan con profundo dolor su partida y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|.Descansa en paz querido Cado. Gracias por tu entrega amorosa y tu don de persona. Patricia Martinez, sus hijos Leandro, Gabriel y Augusto Soria Martinez, participan con profundo dolor su partida y acompañan afectuosamente a toda la familia.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Lamentamos la partida de nuestro Dr. Dios lo reciba en su brazos. Rita Montes de Olguin, y Dario Olguin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Cristian Pineda, Fiama Rosatti y Geraldine Lofiego, acompañan con inmenso dolor al Dr. Abdala y familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Dr. Adrian Soria y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Ricardo Matías Abdala.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Miriam E. Giovanardi, sus hijas Marisa y Cintia con sus respectivas flias., participan con dolor su partida y acompañan con afecto a toda su familia.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Mario Merino, María Julia Ponce y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. María del Luján Tauil de Contreras, Amira Isabel Tauil, Graciela Tauil de Neme y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Dr. Mario Ramon Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Dr. Edgardo Zanoni, su esposa Daniela Polido, sus hijos Esteban, Javier, Benjamín y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento de Cado y acompañan a sus familiares en el dolor ante tan irreparable pérdida.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. La Sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti , participa con profundo dolor el fallecimiento del tio de la senadora Dra. Claudia Abdala de Zamora. Ruega oraciones por su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian Azar y flia., Sebastian Azar y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Acompañan a la familia con profundo dolor Roberto Baraldo, Viviana Sarquiz y familia.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Alejandro Álvarez Váldes y María del Carmen Costas participan su fallecimiento.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Dr. Juan Carlos Canllo, esposa Teté Arroyo e hijo Marcelo Alejandro Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Omar Abdala y demás familiares en este dificil momento, elevan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Ethy Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado colega. Acompaña a su familia en este difícil momento y eleva una oración en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. José Félix Olivares, su esposa María Teresa Migueles, sus hijas María Laurencia, Dora Cecilia Olivares y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo y colega Cacho Borges.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Su ahijado Seba y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HOYOS, SILVIA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Sus hijos Liliana, Claudia, Viviana y Hugo, nietos, H. pol´. Francisco, Claudia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados a las 12. Casa de duelo S. V. Nº 3. P. L. Gallo 330. SERVICO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁRES, LUISA MERSEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus hijos, Carlos y Daniel Juares, sus nietos Antonia y Maria Jose Juares, su hermana Norma Diaz y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque el Descanso, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLTA 162 TEL. 4219787.

JUÁRES, LUISA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Daniel y Carlos Juárez, sus nietos María José y Toño, su hermana Norma Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

LASERNA, BENICIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Su madre Cecilia, su abuela Olga Sole, sus tíos Paola, Mariana, Ramiro, Florencia, sus primos Agustín, Gael, Miguel, Paula, Ignacio, su hermano Jerónimo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 9. Casa de duelo c/503 Nº 1667 Bº Independencia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MASSA, CORRAL BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Beatriz Sarquisian de Oliverio, sus hijos Mara, Vicente y Hernán Oliverio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MASSA, CORRAL BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Despiden sus restos su cuñada Marta Gongora de Massa, sus sobrinos Dr. Miguel Angel Massa, Ing. Carlos Alberto Massa, Dra. Marta Massa, Mara Oliverio de Massa, sobrinos nietos Miguel Angel, Maria Martina, Maria Delfina, Martin y German, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Julian Canllo y flia., participan el fallecimiento de la Abuela de su amigo y compañero Mariano Pagani y flia. acompañan en estos momentos de dolor y resignación.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Los amigos de su hijo Leopoldo; Juan F. Faura y Maria Adela Paz, acompañan a su flia. en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Sus ex compañeras de la Junta de Clasificaciones del consejo Gral de Educacion; Rosa Dominguez de Marcos, Josefina de Naser, Marilena de Montiel, despiden con gran pesar a Pochita y desean que su almita descanse en paz.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Ricardo Pagani, su Sra. Liz y sus hijos Luciana, Manuela, Maurico, Emilio, Pablo Ame, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. El grupo de amigas de Cecilia acompañan en su tristeza y dolor a ella, sus hijos y hermanos., Ana, Liz, Sisu Jorge, Susi Chamorro, Nancy Prieto, Elisa Castro, Tere y Graciela Uequin, Adriana Cura, Josefina, Luciana, Gety Verdugo, Elevamos oraciones en su memoria

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Bernardo Bailon, su esposa Susana Comelli, hijos y nietos, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida amiga Pocha y ruegan pronta resignación a los viejos amigos Leo y Ceci y familia.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Participan con profundo dolor su fallecimiento; Sergio Gomez Molina y señora Liliana y sus hijos, rogamos oraciones por su descanso eterno y la paz de su alma.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Carlos Abdala, Lucrecia Raab, y sus hijos Lucrecia Cecilia, Carlos Manuel y Fernando, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a la querida Pochita, agradeciendo su vida de fe y servicio. Ruega por su descanso en el Señor y acompaña con cariño a sus hijos, nietos y afectos.

RUIZ DE DALALE, BLANCA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Sus hijas Guigui y Graciela, sus nietas Natalia y Noel, nieto Pol Pablo Palau y sus bisnietos Nico y Guillermina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ DE DALALE, BLANCA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE DALALE, BLANCA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad, sus hijos Ariel, Valeria y Analía participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, RAMÓN CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Su esposa marta Caro, su hija Andrea Suárez, hijastros: José, Mauro, Marisa, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OSCAR JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/76|. Tu vida se apagó, pero tu espíritu vivirá siempre en el lugar maravilloso que Dios te preparó en el cielo. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia San José, Belgrano y Juncal, al cumplirse cuarenta y tres años de su fallecimiento.

CUELLO, MARÍA MAGDALENA Lic. (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/14|. "Más allá del Sol yo tengo un hogar, Hogar, bello hogar". Con profundo y entrañable amor, su hermana Sara y sus sobrinos Mauro, Nahuel e Iván la recordarán en una misa a oficiarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

NÚÑEZ DE BULACIO, ALBA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Rolo y Chacho, hijas políticas Alicia y Tina, sus nietos Alejandra, Luciana y Pía; Ignacio, Andrés, Marcia y Virginia, sus bisnietos Morena, Bautista, Valentino; Tiziana y Olivia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

----------------------------------------

MANFREDI, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/67|. Tu partida hacia el Señor ha dejado en nuestros corazones una herida profunda que no cerrará nunca. Sus hijos Juan D y Manuel D. Manfredi, sus hijas politicas Norma Coronel, Graciela Ruiz, Nora Ayunta y sus nietos y demás familiares elevan oraciones por la paz de su alma.

Invitación a Misa

PÉCORA, FRANCISCO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Su hermano Vicente Pécora, sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse nueve días de su desaparición física. Toda tu familia te recuerda a diario como si estuvieras presente. No te olvidaremos nunca en especial quien te quiso de verdad. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

GÓMEZ, MANUEL LIZARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Tu partida causó un gran dolor en nuestros corazones, Dios nos de consuelo y fortaleza para poder seguir. Siempre te recordaremos y te amaremos. Su esposa Segunda de Gomez, tus hijos Silvia y flia., Sandra y flia., Omar y flia., Claudia y flia., Ramon y José. invitan al responso hoy a las 8 en el cementerio La Misericorddia (panteon flia. Gomez ) al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

NAVARRO, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/04|. Luisito querido (mi Pepe) adorado, mi ángel guardián mañana se cumplen 15 años de tu viaje a la eternidad un viaje tan brusco que ni siquiera te dió la posibilidad de despedirte de tu madre. Ángel guardián de tu madre cuanta falta me haces hijo, no hay un día que no te recuerde ya pronto será la Navidad donde nuestro Jesús nació y yo tenga la gran esperanza que vos volverás a nacer y vendrás para nunca más separarnos. Yo se que de donde estás gozas de la Paz, porque estás junto a tus abuelos, tía y tu prima Ceci, ahora ya son 2 los ángeles que cuidan de toda una familia que quedó destrozada por semejantes pérdidas. Te amo, hijo y te amaré por siempre. Tu madre Graciela, hermanos Silvi, Ale, Coco, Cristian, Vivi y David y sobrinos, invitan al responso que se realizará el dia 16/12/1 a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia en el panteón familiar.

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, RODRIGO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su abuela Silia Domínguez de López, su compañera Ivana Martínez, sus tíos Guido, Jorge, sus hermanos: Janet, Sebastián y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de El Zanjón a las 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

LOTO, EDGAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su esposa Sonia Achaval, su hija Flavia Loto, su nieta Mia Loto, sus hermanos Maria, Juan, Maxi y Ariel loto, y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LOTO, EDGAR EDMUNDO

PATO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Su sobrino José Félix Alfano, su esposa Marcia L. Valladares, sus hijos Mariano y Emilia; Agustín y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PATO, HUMBERTO

Invitación a Misa

TORREZ DE GÓMEZ, BEATRIZ ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Siempre estarás presente entre nosotros. Sus hijos Beatriz, María Alejandra, Andrés y Javier; hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa a oficiarse a las 20 del 16/12 en la parroquia San José de Belgrano (Ciudad capital) al cumplirse el noveno día de su partida al Reino celestial. Choya.

TORREZ DE GÓMEZ, BEATRIZ ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Que descanse en paz. Su madre política María Gomez; sus hermanos políticos Blanca, Bernabé y Hugo; sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento e invitan al oficio de la santa misa el 16/12 a las 20 en la parroquia San José de Belgrano (ciudad Capital) con motivo de recordar el novenario de su partida al reino celestial. Choya.