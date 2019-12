Madre de Franco Rábago: “Eran cinco los que golpearon a mi hijo y hay un testigo que vio todo”

16/12/2019 - 00:52 Policiales

“Mi hijo no sabía pelear. No puedo entender por qué lo golpearon de un modo tan salvaje y lo abandonaron tirado en la calle. Hoy no tengo resignación ante su muerte. Sólo espero justicia. No estará más conmigo, pero que alguien me diga qué le pasó a Franco”.

Liliana Cáceres llora la muerte de Franco Rábago, uno de sus hijos, quien falleció el 25 de noviembre en el Hospital Regional.

A su lado, Ricardo, hermano de la víctima, también se mostró dolorido por el triste fin del joven de 20 años, con residencia en calle Granadero Saavedra al 1300 del Bº Sarmiento.

El prólogo del horror fue la madrugada del 18 de noviembre en un boliche de Solís y Aguirre.

“Al parecer, mi hermano fue agredido por cinco sujetos, entre los que se encontraban los dos que están presos: Ignacio López, de 20 años, residente del barrio Campo Contreras Viejo y Esteban Acuña (18), del Mariano Moreno”, dijo Ricardo Rábago.

Expulsión e ira

De acuerdo con la versión de la familia, Franco habría sido agredido primero en el boliche, y fue cuando personal de seguridad expulsó a los cinco atacantes. “Al terminar la fiesta, después de las 8, mi hermano salió y un amigo lo trasladó en moto. Sería ‘Popó’ Díaz”, añadió Ricardo.

“Nadie sabe cómo, pero Díaz y mi hermano fueron interceptados en calle Castelli, entre 12 de Octubre y avenida Colón”, contó.

Para Ricardo, allí se sitúa lo medular del misterio. “No sé qué pasó. Ahí golpearon a mi hermano malamente. Parece que lo patearon mucho en la cabeza y que Díaz apenas atinó a decirles a los agresores: ‘Paren de pegarlo”’, acotó.

Liliana Cáceres agregó: “Mi hijo llegó después de las ocho de la mañana a casa. No nos dijo nada. Al tercer día, se le empezó a notar golpes en la nariz. El 24 dijo que le dolía muchísimo la cabeza y lo llevamos al Hospital Regional”.

Pereció al otro día de “edema cerebral”, según la autopsia. Liliana está convencida que Díaz “es un testigo clave que vio todo y sabe por qué golpearon a Franco”, juzgó.

“Vamos por una autopsia psicológica”, dijo la querella

”Solicitaremos a la fiscal María Alejandra Holgado endurecer los cargos contra los imputados”, adelantó el querellante, Javier Leiva.

Para el abogado: “En lugar del homicidio simple interpretamos que debe adosarse el artículo 80, inciso 6: ‘Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 6) Con el concurso premeditado de dos o más personas”.

Muerte y psicología

Asimismo, Leiva adelantó que pedirá “una autopsia psicológica, crucial en el hecho”. Se trata de un procedimiento considerado de recolección de datos del occiso, que permitirá reconstruir su perfil psicológico y el estado mental, antes del deceso.

El letrado afirmó que trabajará “mucho sobre las horas previas a la agresión física, ya que uno y otro están estrechamente ligados entre sí. Lo sucedido en el boliche quizá devele por qué golpearon a Franco hasta matarlo”.

La Fiscalía, por la prórroga de detención de los presos

La fiscal María Alejandra Holgado pidió audiencia y se la concederían esta semana.

Aunque no mostró sus ‘cartas’, requeriría sendas prórrogas de detención para Ignacio López y Esteban Acuña, asistidos por los abogados, Sergio Brandán y Washington Inca Cardozo, respectivamente, trascendió.

La defensa tiene un solo objetivo: morigerar cargos y abogar por un “homicidio preterintencional”.

Es decir, para los abogados, sus clientes mataron a Rábago sin querer.

Por el contrario, el querellante entiende que al momento de golpearlo los dos sabían que podrían herirlo muy mal.

Las patadas fueron letales y Franco no pudo sobrevivir.l