Cristian Vega: “Me cuesta dimensionar todo esto”

16/12/2019 - 02:39 Deportivo

Tras ser elegido como el deportista del año, Cristian “Kily” Vega tomó el micrófono y habló ante una sala colmada.

“Hemos pasado por muchas etapas en el club, muchos momentos como jugador. Hoy, gracias a Dios, las cosas están saliendo de la mejor manera. Uno está muy feliz, contento, tratando de disfrutar siempre. Quiero agradecerle a Canal 7, a Opinión Deportiva y felicitar a todos los deportistas, porque la verdad es hermoso el camino del deporte”, expresó el mediocampista de Central Córdoba.

“Quería dedicarle este premio a toda mi familia, a mi novia y su familia, a todos mis amigos que siempre están presentes, al club por toda la confianza que me brinda. Muchas gracias a todos”, agregó emocionado.

Luego, en diálogo con EL LIBERAL expresó: “Me cuesta dimensionar todo esto. Me pongo incómodo, no me creo un referente, pero escucho los comentarios. No es facil, pero a la vez me pone muy contento que los chicos se fijen en uno. Espero poder ser un gran reflejo”.

Luego se refirió a la final de la Copa Argentina ante River. “Ha sido un sueño cumplido, un momento único e inolvidable, tanto en lo personal como para el grupo, para el club y para toda la provincia. Hemos representado de la mejor manera, hemos hecho un gran partido contra un gran rival. Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo”, comentó.

Por último, dijo que fue un gran año en lo personal y que de cara al futuro el objetivo es lograr continuidad en la Superliga para mantener a Central Córdoba en la élite del fútbol santiagueño.l