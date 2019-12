Insólito: Familia encuentra una enorme serpiente enrollada en su árbol de navidad

16/12/2019 - 10:58 Mundo Web

Una pareja de Brisbane, Queensland (Australia) vivió el pasado jueves un terrorífico momento, tras encontrarse con un inesperado adorno navideño. Una pitón de 3 metros de longitud estaba enroscada en el árbol de Navidad que tenían puesto en el jardín.

Leanne Chapman, oriunda de Inglaterra, contó a un medio local que al llegar a su vivienda notaron que algunas aves se comportaban de modo extraño. En ese instante, y sin saber lo que ocurría, su novio empezó a filmar el episodio, apoyándose para ello en el árbol de navidad. "No se dio cuenta de que estaba apoyado en el árbol de Navidad con la serpiente envuelta alrededor", relató.

Tras percatarse de la presencia del enorme reptil, la pareja decidió no hacer nada por ahuyentar a la serpiente, solo se metieron en casa y esperaron a que se fuera. Fue luego de unas horas de espera que pudieron apreciar su tamaño, cuando el animal decidió bajar del árbol.

"No nos molestó. Simplemente, permaneció allí durante unas cuantas horas mientras la veíamos por la ventana", dijo Chapman.

La pareja reconoce que, tras la conmoción inicial, pudieron apreciar la belleza del ejemplar. "Fue realmente agradable verla de cerca porque nunca había visto algo así antes", expresó.

OMG. Leanne Chapman emigrated to inner-city Brisbane from the UK and is about to have her first Christmas here. She’s got a (live) python in her tree, lucky her ... Really, this is not normal. Pics via @abcbrisbane and Leanne pic.twitter.com/loEaPVbPPA