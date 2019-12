Tevez: “Si no sigo en Boca veré si tengo ganas de seguir jugando”

16/12/2019 - 13:41 Mundo Boca

En una entrevista radial, Carlos Tevez habló sobre su futuro en Boca y despejó todas las dudas sobre su continuidad o sobre los rumores de un posible traspaso a Vélez. “Me merezco retirarme de otra manera”, declaró.

“Hablé con Román antes de las elecciones. Me comentó un poco de su proyecto. No hablamos de mi futuro. Pero mi contrato se arregla en 5 minutos, no pasa por ahí”, remarcó el “Apache”.

El 32 de Boca quiere retirarse en la cancha.

Y añadió: “En Argentina no juego en otro club que no sea Boca. Sueño retirarme acá y no de esta manera, lesionado y sin jugar los últimos partidos. Me merezco retirarme de otra forma. Si no sigo en Boca no tengo pensado en nada por ahora. Si no me toca seguir veré si tengo ganas de seguir jugando. Sería un golpe duro para mí”.

El ídolo del “Xeneize” aseguró que quiere “ser titular siempre”, pero reconoció que “hay que ser realista y no cabeza dura”. “En este fútbol argentino y sudamericano tan físico a veces el cuerpo no te da. Me parece importante saber eso y yo lo tengo bien claro”, agregó.

“Yo creo que Boca ha salido campeón local, ha llegado a semifinales, a finales. Los partidos decisivos no pudimos ganar y es lo que la gente quiere, que volvamos a ganarlos”, sentenció Tevez.

“Román es muy importante para el club y se está involucrando cuando el club más lo necesita, me parece bien lo que hizo. Me sentí identificado porque en su momento, cuando sentí que el club me necesitaba, yo también volví sin que me importe nada”, remarcó

Por último, declaró: “A mi si me decís ser DT o mánager, hoy lo dudo. Si me decís ser presidente, sí pelearía para eso, pero hay que estar muy preparado y cuidar la idolatría. Hay que rodearse bien. Ahora tengo en claro que quiero seguir jugando, después de verá”.

Alfaro dándole indicaciones a Tevez.

Habló sobre los DTs

“No lo conozco a Miguel Ángel Russo. Sé que es un tipo muy noble y respetado en el club”, expresó el dueño del dorsal 32.

Y cerró: “No quiero entrar en conflicto con los DTs (por la falta de continuidad con Guillermo y Alfaro). Hay que mirar para adelante, no voy a generar polémica en el medio de la tormenta y en el inicio de la nueva dirigencia”.