“Nacho” Fernández puso en duda su futuro en River

16/12/2019 - 16:55 Mundo River

No hay dudas de que “Nacho” Fernández está entre los mejores jugadores de la Argentina, pero desde hace algún tiempo hay rumores sobre su salida de River a algún club del extranjero.

“Ahora, estoy pensando en disfrutar las vacaciones. Se analizarán las ofertas, se hablará con los dirigentes y la familia sobre qué es lo mejor para mí y para el club. Yo ya tengo casi 30 años, empecé en Primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, analizo las ofertas”, aseguró.

Y añade: “Estoy en un buen momento de mi carrera. Tuvimos una charla con Marcelo, me quería retener. Le expliqué lo que acabo de decir. El entiende y me dijo que no iba a tener problemas, que me iba a ayudar. Tengo que aprovechar los momentos. El futbolista no sabe qué le va a pasar. Uno tiene que aprovechar”.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Juan Román Riquelme y Diego Maradona, se mostró muy agradecido: “La verdad es un orgullo que Riquelme y Maradona, identificados con Boca, hayan dicho que soy el mejor jugador de Argentina. Me pone contento de dos ex grandes jugadores”.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre Gallardo: “Es un técnico muy importante, me ayudó muchísimo. Se la jugó por mí en un club enorme. Le voy a estar siempre agradecido. Me dio confianza para que juegue la mayoría de los partidos”.