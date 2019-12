Weinstein sorprende por un particular pedido

16/12/2019 - 20:47 Pura Vida

El productor Harvey Weinstein, quien enfrenta varios juicios por múltiples denuncias de abuso sexual, dijo que se merece “una palmadita en la espalda” por el respaldo brindado a muchas actrices de Hollywood.

“Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. No estoy hablando de ahora cuando está de moda. ¡Lo hice primero! ¡Fui pionero!”, expresó en una entrevista con The New York Post.

Weinstein lamentó ser “un hombre olvidado” y citó a Madonna, Gwyneth Paltrow y Felicity Huffman a la hora de mencionar algunas figuras que contaron con su respaldo en la industria.

“Todo se destrozó por lo que sucedió. Mi trabajo ha sido olvidado. Quiero que esta ciudad reconozca quién era yo en lugar de en lo que me he convertido”, manifestó el cuestionado productor.

Dolencias físicas

Más allá de estas declaraciones, en el artículo se consigna que Weistein no quiso hablar puntualmente de las acusaciones en su contra y aclaró que había concedido la entrevista para demostrar que no exagera las dolencias físicas que padece y por las que debió ser operado en la espalda.

Ocurre que en su última presencia ante un juez se lo vio caminar ayudado con un andador y algunas versiones sostenían que era una estrategia ante la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.

Precisamente, el encuentro entre Weinstein y el New York Post fue en la habitación del hospital en donde el productor permanecía internado tras la intervención quirúrgica.

Docena de mujeres

Las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein son acusaciones reportadas en octubre de 2017 por The New York Times y The New Yorker, que informaron que docenas de mujeres acusaron al productor de cine estadounidense Harvey Weinstein de acoso sexual, agresión sexual o violación. Más de 80 mujeres en la industria del cine reportaron posteriormente experiencias similares con Weinstein, que negó “cualquier sexo no consentido”.

Poco después de que se publicaran las acusaciones, Weinstein fue despedido de su compañía, The Weinstein Company, y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y otras asociaciones profesionales. Investigaciones criminales sobre las quejas de al menos seis mujeres están en curso en Los Ángeles, Nueva York y Londres.