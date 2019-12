Nico y Laurita, listos para arrasar en el verano de “La Feliz”

16/12/2019 - 20:54 Pura Vida

Nicolás Cabré y Laurita Fernández llegaron de unas mini vacaciones y junto a Christian Sancho posaron para las fotos de promoción y video del gran estreno teatral de Mar del Plata con la obra “Despedida de soltero”.

Ayer, con decorados y vestuario empezarán los ensayos finales en el Teatro América de la ciudad de Mar del Plata, ubicado en la Avenida Luro y la costa, para el gran estreno fijado para el próximo jueves 26 de diciembre.

Con un look inspirado en la década del 60, Nicolás Cabré, Laurita Fernández y Christian Sancho sorprenderán al público en una gran producción teatral.

Luego de siete meses de éxito en el Teatro Lola Membrives, el pasado sábado 30 de noviembre, con localidades totalmente agotadas y público ovacionándolos de pie, se despidieron de la temporada teatral de “Departamento de soltero” en Buenos Aires, pero con una novedad... el próximo jueves 26 la exitosa comedia se estrenará en el teatro América de Mar del Plata con el actor Christian Sancho sumándose al elenco cubriendo el rol del tercero en discordia en la historia de amor que protagonizan en el escenario Nicolás Cabré y Laurita Fernández. Christian Sancho en Mar del Plata tendrá a su cargo el personaje que Martín Seefeld estrenara en Buenos Aires.

El próximo jueves 26 de diciembre la exitosa comedia teatral “Departamento de soltero” que dirige Daniel Veronese, basada en el célebre film de Hollywood escrito y dirigido por Billy Wilder, llegará al Teatro América con un elenco encabezado por Nicolás Cabré y Laurita Fernández, sumándose ahora Christian Sancho como el rival de Cabré.

Comedia romántica

“Departamento de soltero” es una comedia romántica que aborda desde el humor los temas de la vida a través de un personaje que se hace entrañable para el público desde el mismo instante en que se abre el telón y en donde la risa, la ternura y el amor aparecen en escena para adueñarse del espectáculo junto con los actores.

Inspirada en los años 60, aquella década en la que la juventud le gritaba al mundo que la libertad y el amor eran la consiga por encima de los mandatos sociales laborales “políticamente correctos”, transcurre la acción de la obra.

El amor que florece y consolida la relación

“Nico” y Laura contaron detalles de la convivencia. “¿En qué momentos tenés ganas de echarlo a Cabré de tu casa?” , preguntó la periodista de Infobae y Laurita respondió: “Por ejemplo -risas- me retó porque no hice la cama”. Y Cabré contestó: “No no es un reto eso. Ella es ordenada, pasa que soy obsesivo. No soy el hincha bolas, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y la cama está deshecha, yo siento que no me quiere más”.

Por otro lado, consultada por el romanticismo de su novio, Laurita dijo que “uno tiene el romanticismo en la cabeza como la cena, las flores, todo eso. Y en realidad el romanticismo, para mí, va por otro lado, por la demostración de amor. Por ser cariñoso. Por decir las cosas. Por demostrarlo también con acciones. Y para mí él es romántico porque tiene esas cosas y me hizo ser mucho más demostrativa también. Yo lo sentía, pero me costaba ponerlo en palabras o demostrarlo. Y fui aflojando y aprendiendo a serlo con el tiempo”.

Además, Cabré fue consultado por la relación entre su pareja y Rufina, su hija: “Yo las disfruto. Para mí es hermoso. Es hermoso que se busquen. Que sean las amigas que son. Que cuente la una con la otra. Para mí es fundamental. Y me enamora más de las dos. Yo lo disfruto y lo necesito. Las necesito a las dos”.

Disfrutaron del sol, el agua y la arena de Playa del Carmen

Laurita Fernández y Nicolás Cabré retomarán funciones de la exitosa comedia teatral “Departamento de soltero”, esta vez en Mar del Plata y desde el 26 de diciembre. Después de un año intenso con funciones de la mencionada obra a sala llena en Buenos Aires, la pareja se tomó un vuelo a Playa del Carmen, México, para descansar y compartir mimos. “Mi paz”, escribió Laurita en una imagen en la que se la ve montada con expresión de ternura sobre Cabré. La foto cosechó 200 mil likes en un día.

“Nunca había visto tantas fotos personales de Nico ajajjaaj hermosos”, “Tan lindos, amor del bueno”, “Hermosa pareja con Nico. Qué lindos son”, fueron algunos de los mensajes que circularon en el posteo.