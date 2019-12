El enojo del “Apache” con Alfaro por dejarlo en el banco ante River, por la Libertadores

17/12/2019 - 01:49 Mundo Boca

Si hay algo que tiene Carlos Tévez cuando habla es su frontalidad para decir las cosas. Y cuando se refirió a la relación que mantuvo con el entrenador Gustavo Alfaro, no dudó en darle con todo y dijo que “Lechuga” le faltó el respeto en el cotejo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América, ante River, en ell Monumental.

“Con Alfaro se arrancó muy bien. Jugué dos o tres partidos, no lo hice muy bien y decidió sacarme. Tuvimos una charla en la que me dijo por qué me sacaba. Y yo le di mi opinión, que era difícil agarrar confianza. Que necesitaba que me bancara y no me sacara por dos o tres partidos. La respeté, le di para adelante (...) La pasé más en el banco en este último tiempo. Siempre con buena cara y tratando de pensar en el plantel y no pensar tanto en mí. La única cara larga fue contra River, porque me enteré en el vestuario que iba a ir al banco y no me gustó la forma. Se lo dije. Él lo entendió, se disculpó y seguimos para adelante. Todos saben, terminamos muy bien, tratando de dejar a Boca lo más alto posible”, comentó el “Apache” cuando hizo alusión al tema.