Un central, dos o tres volantes y dos delanteros, los pedidos de Coleoni para el Central Córdoba 2020

17/12/2019 - 02:03 Deportivo

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, está de vacaciones en su Córdoba natal, pero su cabeza no descansa. El “Sapo” ya piensa en refuerzos y, tal como le adelantó a EL LIBERAL ni bien perdió la Copa Argentina en Mendoza, serán cinco o seis. Ayer, en diálogo con Radio Panorama, el DT del “Ferro” agregó qué puestos piensa reforzar. “Hay necesidades que son un marcador central, dos o tres volantes, según las características, un media punta y un punta”, manifestó. “Un lateral a lo mejor que pueda jugar por las dos bandas. Esto puede cambiar, o vienen dos puntas o vienen tres volantes, pero uno de esos puede hacer lo del segunda punta y el volante”, agregó.

Cuando se le preguntó si la gran campaña del “Ferro” facilitará la llegada de refuerzos, a diferencia de lo que pasó el semestre pasado cuando muchos dudaron en venir a un recién ascendido, respondió: “Indudablemente que sí. Pero lo más complicado es encontrar aquel jugador que nos guste y esté libre o inactivo. Si está inactivo hay que ver por qué. Siempre apostamos a que este cuerpo técnico pueda ayudar a recuperar el nivel a jugadores como lo hicimos con todos los que vinieron”.

Por último, reiteró el pedido para que se mejore el tema de logística. “No quiero que cuando volvamos tengamos problemas de estructura porque, si no aprendimos en ocho meses, no aprendemos más. Necesitamos buenos lugares de entrenamientos, buena logística, para intentar hacer algo parecido a lo que hacen los equipos de Primera”, explicó. Y agregó: “Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ha hecho este cuerpo técnico con estos jugadores, ha sido magia. Y lo que han hecho los jugadores en función del esfuerzo, ha sido increíble. Pero si no nos ponemos a la altura, vamos a tener problemas en la permanencia”.