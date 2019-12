Gerardo Montenegro: “Vamos a trabajar con la Cabb de manera coordinada”

17/12/2019 - 02:24 Deportivo

Gerardo Montenegro asumió la presidencia de la AdC y desde Santiago del Estero envió un mensaje de optimismo frente al nuevo proceso dirigencial que permitirá un acercamiento con la Cabb.

En diálogo con EL LIBERAL , Montenegro explicó: “A mí me ha tocado en estos últimos años estar compartiendo con Fabián Borro la conducción en la AdC y la verdad que conozco su capacidad de trabajo. Es un dirigente que sabe la realidad de los clubes, que es presidente de la Federación de Capital Federal, la más grande del país, y además tiene una mirada de gestión de lo que es el profesionalismo y el desafío de administrar clubes profesionales como Obras”.

Luego expresó: “Para mí es un gran avance que estamos dando los dirigentes de ir encontrando el perfil de quien tiene que liderar la Confederación para que después de todos estos últimos años, desde la creación de la liga profesional y que ésta ha significado toda una transformación del básquet nacional, plantear una mirada integral y abordar nuevas políticas, para consolidar el proceso profesional que se inició con León Najnudel y que nos ha llevado al surgimiento de la Generación Dorada y al subcampeonato mundial”.

“Evidentemente a todo este proceso hay que seguir consolidándolo y trabajar de manera conjunta entre la Cabb y la AdC para potenciar al básquet formativo. Y la mirada que tenemos entre todos es que el básquet tiene que consolidarse como el segundo deporte más popular. En ese sentido hemos revolucionado la masificación, la incorporación de la mujer en nuestro básquet”, agregó entusiasmado.

Luego, explicó el proceso de cambio. “Desde el momento del cambio de autoridades que se ha producido, se ha trabajado en una gestión horizontal, donde la mesa directiva ejecuta lo planificado durante el año con el comité de presidentes. Hay un equipo de trabajo. Más allá de mis múltiples responsabilidades, estoy comprometido con este proyecto deportivo. Y me he comprometido, al ir Fabián a la Cabb, a completar su mandato. Lo que voy a hacer es continuar el trabajo que venimos haciendo, consolidar lo que tenemos proyectado. Vamos a trabajar de manera coordinada con la Cabb, de la cual nosotros estábamos distanciados y apartados, lo cual muchos sectores no tienen una cabal idea de por qué este cambio”, señaló.

Por otra parte, indicó: “La Liga profesional está aportando hoy muchísimo dinero para desarrollar los talentos: jugadores y cuerpo técnico que después nos representan en la Confederación. Y resulta que no teníamos vos ni voto. La comisión anterior (encabezada por Susbielles) no hizo nada para darnos el espacio que tenemos que tener en la planificación del básquet nacional. Esto venía pasando y tenemos ilusión en que nos va a fortalecer”.

Finalmente, Gerardo Montenegro lamentó las voces en contra de algunos integrantes de la Generación Dorada, pero destacó que no hubo descalificaciones hacia Fabián Borro.