Bobby Jones: el mejor golsta amateur de la historia

17/12/2019 - 10:50 El Cronista

El periodista español Germán Calle E,reconocido columnista de golf,se refería de modo contundente respecto a Robert Bobby Tyre Jones: “En múltiples ocasiones he sido interpelado al respecto por muchos de mis amigos golfistas y siempre he contestado lo mismo. Woods ha hecho cosas sensacionales, pero ni él ni nadie como aficionados han podido igualar al gran Bobby Jones; juzguen ustedes si estoy en lo cierto”.

Para entender tan contundente definición,se tiene que recorrerla vida de este golfista. Nacido en Atlanta en 1902, tuvo la suerte que su familia se instaló, cuando él tenía 6 años, en una casa muy cerca del East Lake Country Club, dónde de inmediato comenzó a jugar al golf.

Sin tomar clases, pero motivado por el juego y su enorme poder de observación, desarrolló un swing fluido de gran impacto que sería su marca personal.

Ese mismo año jugo su primer torneo, que ganó. A los 9 años obtuvo el título para adolescentes en el Atlanta Golf Club, derrotando a su rival de 16 años. Con solo 14 años se clasificó en el US Amateur Championship,si bien no lo ganó fue la sensación y fue en la historia el jugador más joven en participar en ese torneo.

Adolescencia extrema.

A pesar de su gigantesco talento los años que siguieron, fueron de enormes altibajos. En el “World Golf Hall of Fame” hay un escrito que lo describe a Jones como “un hombre apasionado que tuvo que superar sus propias debilidades de temperamento. La tensión de la competencia le haría perder hasta 18 libras en una semana. Después de ganar el US Open de 1926, de repente rompió a llorar en su habitación de hotel en Columbus, Ohio, y la tensión lo alcanzó. Tuvo que dominar un temperamento ardiente que lo obstaculizó cuando era joven. Tan talentoso como era, no ganó su primer campeonato hasta 1923”.

Germán Calle E.sintetiza ese periplo del gran Bobby; “A los 19 años jugó su primer abierto británico en la cancha sagrada de St. Andrews, en donde fue el protagonista de un horrible incidente que le marcó para siempre y le ayudó por otro lado, a acercarse a la madurez. En la tercera vuelta terminó los primeros 9 hoyos con 46 golpes, hizo 6 en el hoyo 10, cogió la bola y se marchó. Esta acción le persiguió el resto de sus días y fue la única vez que lo hizo”.

Gloria y retiro

Según la Georgia Encyclopedia, “en el invierno de 1922-23 Jones experimentó una metamorfosis; evolucionó de un joven temperamental a un joven caballero disciplinado dentro y fuera del curso. Ganó su primer título importante, el US Open, más tarde ese año para comenzar su dominio del deporte en ocho temporadas”.

La época de gloria fue entre 1923 y 1930, donde jugó 21 campeonatos del Grand Slam y se adjudicó la victoria en nada menos que en 13 de ellos. El US Open lo ganó en 1923, 29 y 30. El Open Británico se lo adjudicó en los años 1926, 27 y 30. En el US Amateur venció en 1924, 25, 27, 28 y 30, y el British Amateur lo conquistó en 1930.

Su mayor gloria fue el Grand Slam de 1930, en el que se convirtió en el único golfista en ganar el US Amateur, el British Amateur, el British Open y el US Open en el mismo año. Un mes después de haber ganado el Grand Slam, con 28 años y estando en la cúspide de su carrera,Jones se retiró del golf de alta competición.

Parecía increíble, pero Jones era una persona increíble. Solo jugaba 3 meses al año, época de los grandes torneos de verano. Consideraba al golf como una actividad amateur. Si bien en esa época ya era una actividad profesional, él vivía de su profesión de abogado. Jamás aceptó dinero por un premio. También fue una persona que no quería vivir alejado de su familia.

El propio Jones reveló que la clave fue empezar anotar con detalle lo que se había hecho en un mal juego. “A partir de entender el error es que aprendí a mejorar realmente” .

Legado mundial.

En 1948 Jones, tuvo el golpe más duro; le diagnosticaron una enfermedad en el sistema nervioso central que le impidió jugar al golf de por vida. Primero con muletas y luego postrado en una silla de ruedas murió el 18 de diciembre de 1971 a la edad de 69 años.

El legado de Jones fue enorme para este deporte al crear el emblemático Torneo de Augusta. Además de ser un gran y didáctico escritor de golf asesoró a la empresa Spalding en la construcción de palos.

La Georgia Encyclopedia registró en sus archivos a esta etapa. “Tras rechazar 200 modelos diferentes, dio finalmente su aprobación a un juego de palos que le satisfizo. Se distinguían del resto por tener una varilla de acero, característica que pronto sustituiría a la madera que se venía usando hasta entonces. Otra innovación consistía en que cada palo se designaba por un número en lugar de los antiguos nombres escoceses. Esta novedad se ha convertido en estándar hasta nuestros días”.