Un sacerdote modelo, es furor en las redes sociales

Ricardo Esteves, un sacerdote portugués que ha decidido dedicarse de manera ocasional al modelaje, fue bautizado por sus seguidores como “el cura sexy”.

Esteves, de 36 años, quien se dedica hace más de 10 años al sacerdocio, actualmente viste y lleva corte de cabello a la moda, tiene el cuerpo tonificado y, generalmente, se le ve con la piel bronceada en las diferentes fotografías que publica en su perfil en Facebook, lo que generó una suma creciente de seguidores en esa red social, que ya supera los 9.300 fans.

Como modelo, uno de sus últimos trabajos fue para un videoclip de la banda portuguesa Intenso, que versionó la canción 'Pretty woman'. En el material audiovisual, el sacerdote interpreta a Cupido, siendo el protagonista principal, y en el que intenta que la gente se enamore, pero su tarea se ve dificultada por un diablillo.

Además del 'cura sexy', también le han asignado otros apodos, como 'el padre más sexy de Portugal' o 'el padre motorizado', ya que también le gusta compartir su afición por las motos.

"Me llaman el padre más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identifico porque no me considero así", expresó el cura en una entrevista que ofreció a La “Voz de Galicia”.

"Al principio fui crucificado porque no entendían que fuera a la playa y al gimnasio", añadió y señaló que "ser cura no es solo hacer caminar al pueblo sino hacerlo con él", agregó.

Por último, Esteves comentó que el dinero recaudado en sus trabajos como modelo lo dedica a obras benéficas.

