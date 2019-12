VIDEO | Con la melodía de Mario Álvarez Quiroga de fondo, Diego Maradona habló de su vida entera

17/12/2019 - 18:12 Deportivo

En un mano a mano con el programa "Libero" de TyC Sports, el astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, se mostró muy lúcido y habló de todo en la famosa sección "Libero versus".

En esta ocasión, el Diez no se guardó nada: sus excesos, las mujeres, las drogas, su paso por la Selección, su relación con Boca y con Riquelme en particular y mucho más.

Aquí, un resumen de las frases más resonantes del Diego:

* ¿Lo más duro? El hambre. Voy a Fiorito y están las mismas calles de tierra".

* Gimnasia: Volver a vivir en el fútbol argentino. La gente de Gimnasia es especial, no tiene nada que ver con los otros hinchas. Me hace acordar a Argentinos. Con una pelota hacía jugar a seis Divisiones. Aunque haya carencias sobra la vida, me mudo a La Plata".

* ¿Las frases maradonianas salen naturalmente? Cuando dije lo de la "pelota no se mancha", le hablaba con el corazón en la mano a la gente de Boca. (César) Menotti me dijo que era la frase más linda que escuchó en su vida. Y si lo dice el Flaco, es así.

* "A Messi lo puse con Verón en la habitación, pero me di cuenta que no encajaba con Leo y lo cambié con el Kun (Agüero)".

* "¿Benjamín? El padre es Agüero, el abuelo Maradona y el padrino Messi. A Benja le va a faltar para pagar una cuenta en un restaurant, ja. Benja es bostero. Dicen que es de Independiente, pero él lo dijo: 'Soy bostero'".

* "La última vez que vino Benja al Bosque me dijo 'Hoy ganamos'. Y se dio. Después en el vestuario me dijo que quería la camiseta de Contín. Se la llevó y mi hija después me contó que no se la quería sacar, y seguía toma mojada, transpirada, ja".

* "¿Si me hubiera gustado estar en la plaza en la asunción de Alberto Fernández? Sí, me hubiese gustado estar en la plaza.

* La pelea con Verón: "La bronca nace en el partido con los ingleses. Yo le paré las puteadas cuando lo puteaba toda la cancha de River. Me pagó haciendo hablar al padre diciendo que no lo puse. No estaba para jugar. Dejó que se muera la amistad, se lo dije en la cancha. El que te llevó a Boca fui yo".

* Diego contra Riquelme: "Si yo estaba con Riquelme en el vestuario y hacía lo que dicen que hizo lo boxeaba de lunes a viernes, sábado lo dejaba descansar y el domingo que salga a la cancha".

* "Qué hijos de p... los japoneses que inventaron el celular, y encima con cámara. Vos venís de un vuelo de 24 horas, con los pelos por acá... de darte un pastillazo y bajás y te graban y te dicen 'mirá qué borracho que está', si vengo de no dormir en 24 horas, hermano”.

* "El regalo más extravagante fue el anillo que me regaló el presidente bielorruso (Brest)".

"Yo a Putín lo banco a muerte, porque está con nosotros, es Fidel Castro y Chávez en potencia. Se la banca el chiquitito eh, si te pega una patada de karate..."

* "Mi mayor rebeldía con el poder fue contra los militares. No los quiere nadie. Videla era un bicho vigilante, me mandó a cortar el pelo, saliendo campeón del mundo del 79. 'Qué vigilante', dije yo, qué botón".

* "Estuve distanciado con Ramón Díaz porque dicen que era amigo de Passarella. Yo no pedí la capitanía, pero Passarella no quiso jugar el Mundial. Yo también soy menottista, pero quería jugar el Mundial para mi gente".

* La rodilla y las lesiones: "Tengo la rodilla que no puedo ni caminar, tengo dos ganchos como los de las vacas. Ruggeri tenía el pubis a la miseria y jugaba. Yo tenía el tobillo así contra Brasil y jugué igual".

* El gol a Brasil en Italia '90: "El que me tiene que voltear a mí es Dunga, lo que pasa es que yo le meto el codito y la tiro para adelante, cuando la tiro para adelante veo un rayo que pasa: Caniggia. Yo decía por favor pateá Cani... y no pateaba...".

* "¿Un ídolo de chico? Un ídolo de chico es el Bocha".

* "¿Si de chico era de Independiente? Dicen que yo era hincha de Independiente, pero no. Yo iba a ver al Bocha y al Chivo Pavoni. Me acuerdo que yo estaba en la popular en Independiente-San Pablo. De ahí me quedó el mote de que era de Independiente, yo fui a comer un asado con el Bocha. Toda mi familia es hincha de Boca".

* "Mi primer recuerdo como hincha de Boca es de un día que papá me llevó a la 12".

* "Mi canción preferida de Boca es 'River decime que se siente..."

* ¿Técnicos que más le gustan? "Tengo que felicitar al Muñeco Gallardo, que está haciendo un trabajo fantástico y ganó todo. Me gusta Guardiola, Mourinho... El Gringo Heinze tiene un futuro increíble, está para grandes cosas. Me gustaría que tenga una oportunidad a nivel Selección. No tengo nada contra Scaloni, pero no se puede regalar el prestigio así porque sí. A nosotros nos costó lágrimas de sangre salir segundos y primeros en el 86".

* El mejor técnico de Argentina y el mejor jugador: "El mejor técnico es Gallardo. El mejor jugador Nacho, tiene una gamuza en el pie. En eso puede ser que coincida con Riquelme, puede ser que también sepa de fútbol".

* El mejor jugador de la historia: "Lo de Di Stéfano fue superior a lo de todos nosotros, superior a mí también".

* "Lo de Messi es superlativo. Yo no voy a decir que le enseñé a patear los tiros libres a Messi, yo le dije cómo poner el pie, nada más, después es todo mérito de él".

* "Yo no me enfrentaría con Messi, jamás. Yo soy argentino, no lo critico a Messi, el pibe juega. No jodan, miren lo bueno. Yo soy amigo de Leíto, yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4-0 (Alemania)".

* ¿Canción dedicada preferida? "La que más me gusta es la de Manu Chao: 'Si yo fuera Maradona, viviría como él...'”.

* "Si no fuera yo por un día, elegiría vivir como Charly".

* "Una vez con unas copas de más llegué a casa y dije 'me llevaron los ovnis. Qué sé yo dónde estuve'".

* "Me gustaría conocer a Michael Jordan y Tiger Woods. Soy fanático del básquet, me encanta. Me divierto con Lebron James y con Curry".

* "Manu (Ginóbili) está por sobre todos. Es como Messi o Ronaldo en el fútbol. Yo creo que es el mejor deportista de Argentina, se lo merece".

* "El mejor DT que tuve es Menotti".

* "Un árabe me ofreció una casa con zoológico y le dije: 'esperá maestro, ¿quién le da de comer al León? Pará, je'".

* "No conocí a Pablo Escobar, te lo juro por mi viejita que está en el cielo. Lo que hacía era horroroso".

* "A los chicos les digo, no a la droga. No tienen participación con la familia, eso lo aprendí con mi viejo, porque yo no soy maleducado. En mi casa me educaron con amor. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie".

* "En el coma me acuerdo que estaba en brea negra, me tiraban ganchos, querían darme la mano y yo no podía salir. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma".

* "¿Susana o Moria? Moria. Y la mejor mujer del país es Rocío, mi mujer".

* "¿Rubias o morochas? Rubias".

* ¿Mañanero o de noche? Mañanero, me encanta. Te levantás con una energía después...".

* "Debuté a los 13 años en Juan B. Justo y Corrientes, en un subsuelo con una señora mayor".

* "La Polinesia, el lugar más exótico donde hice el amor".

* "Me arrepiento de haberme perdido el crecimiento de mis hijas".

* "Comida favorito el osobuco, arroz, milanesa...".

* "Armaría un asado con Fidel, Chávez, Lula, Evo, Néstor, Cristina y ahora Alberto. Un asadazo".

* "¿A quiénes llevaría de joda en un yate? Me llevo a Carlitos Tevez, Lionel Messi y Gabriel Heinze".

* "Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal".