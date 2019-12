Le quitaron el título al alumno que se disfrazó de víctima de femicidio

17/12/2019 - 18:57 País

La Universidad Siglo 21 decidió iniciarle un sumario y aplicarle una sanción severa al alumno Tomás Vidal, quien se recibió de licenciado en Comercio Internacional y festejó su graduación envuelto en plástico, con una soga en el cuello, un pañuelo verde representativo del colectivo que reclama la legalización del aborto y la frase “la culpa no era mía”, relacionada con el movimiento feminista chileno Las Tesis.

El estudiante debía asistir a una reunión pactada para hoy con las autoridades de la casa de estudios pero no se presentó.

“Se ha iniciado un sumario que establecerá las responsabilidades y sanciones que correspondan, en función de su conducta, contraria a los valores que esta institución promueve y representa”, rezaba el comunicado firmado por la Universidad Siglo 21, que además aseguró que “no permitirá ninguna manifestación ni comportamiento que atente contra las mujeres, la igualdad de derechos, la pacífica convivencia entre los ciudadanos y el respeto a las diferencias”.

La rectora de la institución educativa, María Belén Mendé, confirmó en diálogo con Noticiero Doce de Córdoba la sanción que le impusieron al estudiante: “Vamos a llevar a que repruebe el seminario final, lo vuelva a cursar, y que curse una materia de Género y Diversidad”. Su actitud fue cuestionada y entendida como una infracción severa: por tal motivo le anularon la tesis que presentó para recibirse.

En un nuevo comunicado, las autoridades de la Universidad Siglo 21 difundieron que aplicaron las sanciones que prevé el reglamento institucional. La rectora informó que se decretará una sanción denominada “apercibimiento”, que supone las faltas graves. “Esta sanción implica la nota de cero en su trabajo final y la obligatoriedad de recursar esta materia, y adicionalmente una materia de Género y Diversidad”, reza el escrito. “Venimos trabajando como institución educativa en el fortalecimiento y la garantía de los Derechos de las Mujeres y la buena convivencia entre los ciudadanos, pero evidentemente no es suficiente. Como institución no nos da igual y no nos quedaremos de brazos cruzados", agregó la máxima autoridad del establecimiento educativo.