FÚNEBRES | 18 de diciembre de 2019

17/12/2019 - 22:49

FALLECIMIENTOS

María Cristina Pajón

Ramón Alfredo Gutiérrez (Colonia El Simbolar)

Nélida del Carmen Luna (La Banda)

Haydee Estanciero

Rubén Moisés Umlandt

Sepelios Participaciones

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Personal de la Caja Social Sucursal La Banda: Piña Carlos, Herrera Lucas, Navarrete Vanesa, Castagna Belén, Robles Sergio, Coronel Carlos, Rubio José María, Gómez Pablo, Afur Esteban, Barrionuevo Mónica, Roldan Susana, Figueroa Javier, Quinteros Mario, Gómez Miriam, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Ricardo Matías Abdala y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Patricia Vidal, Susana Carabajal, Carlos Miranda Maza, Rodrigo Pérez, Facundo Costas, Alejandro Barrionuevo, Yanina Carrizo, Sebastián Gómez, Betiana Maza, Daniela Corso, Elizabeth Torres, Verónica Ceballos, Nélida Ponce, Maria Inés Jozami, Yanet Cerda, Romina Molina, Ana Oroná, Edgar Salomón, Mariano Silva , Federico Mackeprang, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo del Dpto. Préstamos Dr. Matías Abdala, administrador de la Caja Social.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Anibal Pellegrini, Estela Urrere, sus hijos Anibal, Mariana y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d) Falleció el 16/12/19|. Nunca te olvidaremos y vivirás siempre en nuestros corazones. Su hija Esc. Graciela Coronel de Leguizamón, Oscar Leguizamón, sus nietas Dra. María Florencia, Constanza y Paula, sus bisnietos Salvador e Irma participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAMPOS, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d) Falleció el 16/12/19|. Abuela siempre te recordaremos. Descansa en paz. Su nieta: Dra. María Florencia Leguizamón, Constanza y Paula, sus bisnietos Salvador e Irma participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAMPOS, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d) Falleció el 16/12/19|. Dora Nélida Ferreyra de Espeche, sus hijas Myriam del Valle, Lilyan Eddy, sus nietos Walter Gregorio Corvalán y Leandro Agustín Nóbile participan con dolor su deceso y ruegan el descanso eterno.

CAMPOS, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d) Falleció el 16/12/19|. Ricardo Alzugaray, su esposa Nélida Fereyra y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d) Falleció el 16/12/19|. César Julio Suasnabar y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Graciela, Muni, Pachocho y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTANCIERO, HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|. Su sobrino Carlos Raúl Estanciero, esposa Cristina Coronel e hijos Luciana, Ignacio y Agustín participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO CERTEZA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RITORTO, RICARDO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Su esposa Marta, su hijo del corazón y su primo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10hs en el Cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ DE DALALE, BLANCA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Nora R. Rafael de Jimenez, César A., Juan R. y María de los A. Jimenez y sus familias despiden a Blanquita en oración por su paz en el Señor. Acompañan con cariño a sus hijos y familias rogando por su consuelo.

UMLANDT, RUBÉN MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|. Su madre Victoria, Hnos. Fabiola, Chicho, Ángela, su esposa Cecilia e hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SERVICIO AMPARO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Despedimos con tristeza y amor a nuestra querida Nely, pilar fundamental de nuestra flia. Damos gracias a Dios por haberla tenido tantos años prodigandonos su amor, su compañia, sus cuidados y consejos. Su familia Coty, Ma-ría de los Angeles, Silvina Gioya, sus hijos políticos Franco y Marcelo; sus nietos José, Victoria, Ana Laura, Fernando, Franquito, Emilia, Tomás y Mateo. Especialmente agradecida al Dr. Mario Juarez del Sanatorio Jozami, por su humanidad y constante atención. Quienes la cuidaron Ma-nuela, María Elena y las enfermeras Roxana y Patricia. Rogamos por su eterno descanso que Dios y la Virgen la reciban y guarden su alma. Sus fueron velados en Sala Velatoria Gubaira Hnos.

LUNA, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Con mucha tristeza despedimos a nuestra mami Neli, quien fue una gran mujer, siempre dedicada a nosotros: su familia. Te vamos a extrañar mucho Nelicita. Tu hija del corazón Silvina Gioya, sus hijos José y Victoria Umaño y su hijo político Marcelo Bartorila, la despiden con gran tristeza. Rogamos por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios nuestro Señor.

LUNA, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. La Cooperadora "Jesús de Nazareth del Hogar de Ancianos Mama Antula", lamentan la pérdida de Nelly. Acompañan a Coty S. de Gioya y flia en estos momentos de tristeza. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

LUNA, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Tus hijos de corazón Coti, Silvina, María de los Milagros Gioya, nietos José, Victoria, Ana Laura, Fernando, Franco, Emilia, Tomás, Mateo, M. pol. Franco y Marcelo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. SER-VICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CHAZARRETA, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|."Cuando alguien que amamos mueren nunca lo podemos superar por completo. Nosotros simplemente aprendemos paso a paso a seguir la vida sin ellos. Y siempre los mantenemos bien guardados en nuestro corazón hasta el último día de nuestra existencia. Señor recíbela en tus brazos". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Lorena Vanesa Roldán. Acompaña a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Ruega oración en su memoria.Las Termas.

CHAZARRETA, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|. Marta Vella Vda. de Díaz, junto a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos acompañan a su familia con mucho respeto y dolor.

DI MARZO, RAFAEL ORLANDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|. Los amigos de toda la vida Pupi, Diego, Pablo y Ricardo Acciari y su mamá Rosita, participan con dolor su fallecimiento y ele-van plegarias en su memoria. Frías.

DI MARZO, RAFAEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/19|. Ana María Vera Agüero de Bianchi y María Angélica Vera Agüero de Oneto, abrazan y acompañan a su querida prima Lia y familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepul-tados en el cementerio de Frias.

GUTIÉRREZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Su esposa Juliana Sosa, sus hijos Héctor, Marcos, Rocio, Fani, hermanos, hijos políticos, nietos, y demás familiares. Sus Restos fueron Inhumados en el cementerio Colonia el Simbolar. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BE-NEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MALDONADO, OLGA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Personal directivo, docentes y comunidad educativa de la escuela N° 750° Dr. Eliseo Fringes participan con profundo dolor el fallecimiento de la prima de la docente Elizabeth Chávez. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

CORONEL DE CONCHA, MARÍA ELBA (Maru) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. No, no estoy en la tierra, estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tus suspiros. Estoy en la carita de quien ha nacido. Estoy, créeme que estoy, te sostengo cada vez que quieres caer, te acaricio cada vez que comienza a doler. Sólo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño, tan solo me adelanté un poco en el paso y volveremos a estar juntos, mientras tanto estaré aquí a tu lado cerca, bien cerca… Su esposo Alberto, sus hijos Carlos, Ale, Fredy, sus nueras, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Santa Crista al cumplirse tres años de su dolorosa pérdida.

LEGUIZAMÓN, EUDALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Pá.Tres meses de vivir en el dolor que no tiene fin, dolor que no había pensado tener que enfrentar, esa oscura noche en que un instante has iniciado el viaje sin retorno, dolor que me has dejado sin querer, sin saber después que has llenado mi vida de tantas cosas hermosas. Con tu belleza presencia, que hoy no la tengo y cuanto desearía verte, oír tu voz, tu risa aunque sea un instante de mi vida. Viejo te amamos y siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Nati, sus hijos Claudio, Lorena, Norberto, María Laura y Cristian, sus nietos, sus hijos políticos y demás familiares, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.