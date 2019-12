Schiavi molesto por no seguir de DT en Reserva

18/12/2019 - 03:44 Mundo Boca

Rolando Schiavi dejó ayer el cargo de entrenador de Reserva de Boca Juniors y criticó a la nueva dirigencia, presidida por Jorge Ameal y secundada por Juan Román Riquelme, por terminar el proyecto en Inferiores.

“Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos, deben respetarse de manera integral”, posteó el ex defensor central en su Instagram. “Dejo de ser el director técnico de la Reserva de Boca. No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron, pero la respeto. Deseando lo mejor para Boca, siempre. Cuando asumí, me comprometí con un proyecto, con un desafío. Con el tiempo aparecieron propuestas de otros clubes pero los objetivos en mi casa, en Boca, estaban primero”, aclaró el “Flaco”.