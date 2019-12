FÚNEBRES | 19 de diciembre de 2019

19/12/2019 - 02:13 Funebres

Fallecimientos

- Carlos Exequiel Autalán

- Nerli Gómez Lugones

- Lilia Aurora Villarreal (La Banda)

- Sara Di Pietro de Tasca

- Nicolosa Autalán

- Guillerma Isidora Barrionuevo

- NéstorRolando Comán (La Cañada)

- Luis Fernando Martínez (La Banda

Sepelios Participaciones

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su tía Clara Luz Zanoni de Juri, sus hijos Segundo, Clara, Susana y Adriana, su prima política Susana Couqueñot y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Contador Juan José Escobar, participa el fallecimiento de su amigo de la infancia y acompaña a sus hermanos Silvia y Omar en este difícil momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Norma Saad, sus hijos Yesmin Llebeili, Carlos Llebeili, Antonio Llebeili e hijas de Riky Llebeili participamos su fallecimiento y acompañamos en el dolor a su esposa e hijos, a su hermano Dr. Omar Abdala y a todos sus familiares ante tan irreparable perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. "Quien pasó por esta vida y dejò luz, resplandecerá en nosotros por toda la eternidad". Araceli y Yesmin Llebeili acompañan con sincero pesar a su esposa e hijos, a su hermano, Dr. Omar y demàs familiares, rogando a Dios los ayude a sobrellevar este dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDALA, RICARDO CLAUDIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Armando Meossi y familia participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, CARLOS EXEQUIEL (q.e.p.d.)Falleció el 17/12/19|. Sus hermanos: María, Julia, Esther, Débora y Caño, sobrinos y demás fliares. part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUTALÁN, NICOLOSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Sus hijos Daniel, Víctor Hugo y Mabel, H/pol, Martín, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Sus hijos: Cristian, María Luisa y Salvador Tasca, su hijo pol.: José Toscano, nietos y bisnietos part. su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Su hermano Antuco Di Pietro, sus sobrinas Juana, Liliana, Nene y Rosita, sus sobrinos nietos Carlos, Analia y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. "Tía Sara siempre estarás en nuestro corazón". Sus sobrinos Graciela y Sebastián Marinaro, sobrinos nietos Pablo y Karina , Gaby y María José; sus bisnietos Agustín y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Sus sobrinos Juan Jose, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Su sobrina Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Falcione e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Salvador, María y Cristi en estos momentos de gran tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Carmen Storniolo, sus hijos Roberto y Belen y sus nietos Tiziana y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Fabiana Cordeiro, Emilia Moran y flia. Acompañan a su familia en especial a Salvador. Ruegan oraciones en su memoria..

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Los amigos de su hijo Salvador: Pocho, Mario, Nancy, Victor, Imelda, Naisha, Gustavo, Bruno, Fabiana y Emilia acompañamos a su flia. y elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Las almas de los justos están en mano de Dios". Tury Storniolo, su esposa Zulema Soria y sus hijos Alejandro y Gabriela y sus nietos. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Su ahijada Angelina Storniolo y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Noelia Garcia Juarez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Eleva oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Amigos y colegas de su hijo Salvador, Dr. Dominguez, Dra. Cabrera, Dra. Garcia Juarez, Dr. Patrico Diaz participan su fallecimiento.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Lucrecia Echegaray, sus hijos Marcelo, José, Ely y Facundo, y su nieto Julián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Florencia Gómez y Marcelo Carol (h) participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Despedimos a un Valenciano mas, los amigos de sus nietos Valencia F.C. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Acompañamos a sus nietos, sus amigos de Jueves VIP. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Perla y Coco Tagliavini participan su fallecimiento y le piden a Dios que lo ilumine, por así merecerlo con "la luz que no tiene fin". Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Pedro Toloza y flia. saluda a sus hijos y demas fliares. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (Aroco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Rubén Darío Martínez y familia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (Aroco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Marta Elizabeth Báez participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOVARA, NELDO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|. Dr. Victor Rodolfo Araujo participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Guillermo en este duro trance.

PAPPALARDO DE BELTRAME, ÁNGELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. "Pochita", mamá de su querida amiga Cecilia. Que brille para ella la luz que no tiene fin, ruega oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mónica Nader participa del fallecimiento de la hermana del estimado Dr. Chacho. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARABAJAL, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Papi: Hoy hace 9 días de tu partida no es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato en nuestra memoria. Te decimos gracias por tus miradas, por los consejos y los valores que dejaste sembrados en cada uno de nosotros. Solo nos queda el consuelo de pensar que alguien que está gozando en el cielo velará por nosotros y que algún día nos volveremos a encontrar. Tu esposa Antonia, tus hijos, nietos e hijos políticos invitan a la misa en la parroquia Santa Lucia hoy a las 20.30 hs y agradecen a vecinos, amigos y fliares por acompañar en este difícil momento.

CASTELLANOS, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/09|. Querida hija, hoy estás en la vida eterna junto a tu madre Carmen Yolanda, hermano Carlitos, Hugo Marcelo, sus infinitas ausencias cada día que pasa lo vivimos recordando con pena, tristeza y sentimientos. Pedimos a Dios y al Virgen que en este nuevo renacer del tiempo de Adviento el espíritu Santo cuide nuestras vidas hasta que volvamos a unir nuestras almas por ahora unidos en la oración en la Sta. Misa hoy 20.30 hs en Catedral Basílica. Su padre César, Hilda, hermana Silvina, hermanos políticos Graciela, Federico, tíos, sobrinos y demás familiares, amigos, recordando será un momento de paz. ¡Gracias!

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse el tercer aniversario de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, CRISTIAN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Su madre Graciela, su papi del corazón Claudio, su hermana Analía, su abuela Narcisa, su tío Juan, tía Leticia y Jorge, su prima Carla, al cumplirse un año el dolor sigue intacto para todos los que te amamos. Gracias por el amor que nos diste y duele aceptar que ya no estás. Nos queda el consuelo de pensar que desde el cielo nos cuidas a todos nosotros. Su familia invita a la misa en Catedral Basílica a las 20.30 hs.

SEQUEIRA, CRISTIAN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Mi corazón, nos dejaste un vacio inmenso a toda tu querida familia y amigos. Al recordarse el primer año de su fallecimiento, tu abuela Narcisa Ibañez invita a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basilica.

Agradecimientos

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MARTÍNEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Su esposa e hijos, sus padres y hermanas, cuñados y amigos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemet de Forres. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLARREAL, LILIA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/19|.Sus hijos Germán, Maira, Roxana, Valeria, Gabi, Gabriel, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cía. de seguros S.A.ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

Invitación a Misa

MENDOZA, DONATO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Me cuesta mucho aceptar tu partida, fuiste un hombre maravilloso, al que ame y amor con todo mi corazón. Soy consciente que esta despedida es momentánea. Le pido a Dios fortaleza para continuar mi vida, no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Tu esposa, hijas y demás familiares. Te recuerdan con amor al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, GUILLERMA ISIDORA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Sus hermanos Pedro, Manuel, Azucena, Antonia, Adelina, Rubén, Otilio, sobrinos Ely, Daniel, Rosa , Vilma y Dany y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 18 cemet. La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

COMÁN, NÉSTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Su esposa Graciela, hija Claudia, nieta Micaela, hnos Nelly , Berta, Pocho, René y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Local. Casa de duelo La Cañada. Serv. Org. Amparo SRL. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.