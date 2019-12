Una niña rayó con una piedra 10 autos “Audi” en una concesionaria y demandan a sus padres por miles de dólares

19/12/2019 - 00:00 Mundo Web

China. Una concesionaria de Audi demandó a un matrimonio, luego de que su hija de tres años rayara la pintura de diez automóviles 0 kilómetros.

El hecho se produjo el 24 de noviembre, cuando los progenitores junto con la niña decidieron acompañar a un amigo al local de venta. Posteriormente, descubrieron que la pequeña había realizado dibujos con una piedra sobre la carrocería de varios vehículos.

Dentro de los modelos dañados había un Audi Q8, cuyo valor en la versión básica asciende a los 68.200 dólares en EE.UU.

Tras el lamentable hecho ocurrido, la concesionaria demandó ante la corte y exigió al padre de la pequeña el pago de 200.000 yuanes (US$28.560).

Esa suma fue fijada por los demandantes de manera estimativa, y sostuvieron que podría aumentar tras una evaluación de daños más precisa, argumentando que tras volver a aplicar pintura sobre los automóviles dañados, estos ya no podían ser venidos como nuevos. Ya que, de lo contrario, la concesionaria podría ser acusada ante la Justicia por sus clientes. En caso de perder ese tipo de pleito, la empresa podría ser obligada a resarcir a los compradores con un monto triple con respecto al precio del vehículo en cuestión.

Debido a esto, los automóviles repintados deberán ser ofrecidos a precio de usados, generando importantes pérdidas para el vendedor.

Según informaron medios locales, la familia rechazó pagar la suma exigida por la concesionaria pero, se habría llegado a un acuerdo entre las partes por un monto de 70.000 yuanes (cerca de 10.000 dólares).

China. Una concesionaria de Audi demandó a un matrimonio, luego de que su hija de tres años rayara la pintura de diez automóviles 0 kilómetros.

El hecho se produjo el 24 de noviembre, cuando los progenitores junto con la niña decidieron acompañar a un amigo al local de venta. Posteriormente, descubrieron que la pequeña había realizado dibujos con una piedra sobre la carrocería de varios vehículos.

Dentro de los modelos dañados había un Audi Q8, cuyo valor en la versión básica asciende a los 68.200 dólares en EE.UU.

Tras el lamentable hecho ocurrido, la concesionaria demandó ante la corte y exigió al padre de la pequeña el pago de 200.000 yuanes (US$28.560). Esa suma fue fijada por los demandantes de manera estimativa, y sostuvieron que podría aumentar tras una evaluación de daños más precisa, argumentando que tras volver a aplicar pintura sobre los automóviles dañados, estos ya no podían ser venidos como nuevos. Ya que, de lo contrario, la concesionaria podría ser acusada ante la Justicia por sus clientes. Y en caso de perder ese tipo de pleito, la empresa podría ser obligada a resarcir a los compradores con un monto triple con respecto al precio del vehículo en cuestión. Debido a esto, los automóviles repintados deberán ser ofrecidos a precio de usados, generando importantes pérdidas para el vendedor.

Según informaron medios locales, la familia rechazó pagar la suma exigida por la concesionaria pero, se habría llegado a un acuerdo entre las partes por un monto de 70.000 yuanes (cerca de 10.000 dólares).

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw