En el Complejo de Jugadores Libres, se conocerá a los consagrados del Clausura

19/12/2019 - 22:07 Amateur

Mañana será una jornada de definiciones en el Complejo de Jugadores Libres, porque se pondrán en juego las finales del torneo Clausura, para la Copa de Oro Interprovinciales y de Bronce, para todas las categorías que participan en la liga La Ratonera. Además habrá finales Interprovinciales.

Por la Copa de Oro, Estudio Jurídico enfrentará a Lex Doctor, mientras que Ateneo definirá ante La Eskina, en sus respectivas categorías.

Por otra división Villa Las Delicias va por el campeonato ante Barrio Juramento.

El horario y cancha para las distintas definiciones, es el siguiente.

Cartelera

En cancha 3 Complejo Jugadores Libres: La Loma F.C. vs. Manzana 6 15:30 (Copa Interprovincial) y Málaga vs. Club 10. 17 (Copa Interprovincial)

Cancha 4: Estudio Jurídico LYG vs. Lex D.R. 15:30 (Final Copa De Oro); La Eskina vs. Ateneo 17:30 (Final Copa De Oro)

Cancha 5: Villa las Delicias vs. Barrio Juramento 15:30 (Final Copa De Oro); Palo y la Bolsa (La Rioja ) vs. Ganador 1 17:45; Fercai F.C. (Tucumán) vs. Ganador 2 18:30; Final Interliga 19:30.

Cancha 6: Galácticos vs. Los Coyotes 16 (Copa Interliga) y Santa Lucia vs. Zanjón 18 (Copa Interliga)

Cancha 7: Centenario 32 vs. Stilnovo 15:30 (COPA Bronce) y Combustibles Bertolotti vs. La Kinchada 17:30 (Final Copa De Oro)

Cancha 8: Deportivo Cristal vs. Niupi 15:30 (3er Puesto) y Peronismo 26 de Julio vs. Taller Dany 17:30 (Final Copa De Bronce). l