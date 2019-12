Fuego cruzado entre republicanos y demócratas por juicio político a Trump

19/12/2019 - 23:14 Mundo

WHASHINGTON. La conmoción en EE.UU. por el impeachment contra el presidente Donald Trump trocó en un enfrentamiento entre la oposición demócrata y los republicanos por la forma en que debería realizarse el juicio político.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sumó dudas en torno a la continuación de los procedimientos.

Todos los congresistas republicanos votaron en contra.

Pelosi se negó, varias veces, a decir cuándo elevará los cargos al Senado, lo cual es condición necesaria para que la cámara alta, que está controlada por el Partido Republicano, comience el juicio, en el que se da por descontado que Trump será absuelto.

‘Ahora, el Partido Que No Hace Nada no quiere Hacer Nada con los cargos y no quiere enviarlos al Senado’, tuiteó Trump.

El mandatario agregó que si los demócratas deciden no transmitir las acusaciones, ‘perderían por no presentarse’.

Pelosi elogio a sus colegas demócratas por su ‘coraje moral’ y dijo que fue ‘un gran día para la Constitución de EE UU’.

Pero luego dijo que no podía nombrar ‘administradores’ -fiscales que la Cámara de Representantes que deben ir al Senado a argumentar a favor de la condena y destitución de Trump- hasta que no cuente con mayor información sobre cómo se realizará el juicio.

El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazó esta semana una solicitud del líder del bloque demócrata, Chuck Schumer, de llamar a declarar a varios testigos.

Pelosi señaló que McConnell ‘dice que está bien que el presidente del jurado esté confabulado con los abogados del acusado. Eso no me parece correcto’, afirmó.

McConnell denunció el ‘injusto’ impeachment contra Trump y acusó a Pelosi de tener miedo de elevar ‘al Senado su trabajo de pacotilla’.l