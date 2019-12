Lucas Pratto: “Necesitaba un bastón para caminar”

20/12/2019 - 02:46 Mundo River

River Plate pegará la vuelta el próximo 2 de enero para iniciar el día después los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes y ya hay un jugador del plantel que dejó de lado sus vacaciones para ponerse a punto.

Se trata del delantero Lucas Pratto que no tuvo un buen segundo semestre en este 2019 a causa de una lesión y que lo obligó a verse relegado en la consideración del entrenador Marcelo Gallardo.

¿Qué contó el Oso cuando le preguntaron sobre esa situación?.

“No tuve pretemporada, tuve pocos minutos en el semestre y tuve una lesión. Estuve 45 días sin trotar, eso me mató. Estuve cuatro o cinco días en cama. Necesitaba un bastón para caminar. No sabíamos qué era. Me hicieron un estudio y salió la fisura”, expresó Pratto que ahora sueña con recuperarse por completo y ser tenido en cuenta por el “Muñeco”.

“Luego acotó: “Me ayudó la psicóloga. Me metió en la cabeza que tenía que volver a encontrarme conmigo mismo”.

El delantero del conjunto millonario también expresó que la final en el Bernabéu fue llegar al Olimpo. “Ese día dije que no le podía pedir nada más al fútbol”, recordó quien por esos días debió superar una divertida situación familiar. “Mi hija es de Boca por su madre, ja. Y se enojó después de Madrid. Ella me decía que quería que ganara Boca, ja”.

Pratto además se refirió a la continuidad de Gallardo para el 2020, lo que renueva los objetivos: “Me sorprendió que lo dijo en una conferencia. Quizá fue porque se venía hablando mucho. No sentía que se iba pero que si se alteraba el plantel podía tomar una decisión drástica. Después de la conversación con la dirigencia habló con nosotros. Uno no sabe qué pasa por dentro”.

Por otra parte, el Oso recordó la fatídica jugada en Lima, que terminó en gol de Flamengo: “La pasé mal por el resultado y porque no le pude dar lo que siempre le doy. Ni siquiera por haber perdido. A Flamengo lo pasamos por arriba 80 minutos. Hicimos un gran desgaste, el partido estaba casi terminado y nos hace el segundo. Mi tristeza es que yo entro para darle aire y no pude. Me sentí mal por eso”, concluyó. l