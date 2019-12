Blanco sobre Beccacece: “Está en un 90% que sí”

20/12/2019 - 02:54 Deportivo

Racing Club ya tiene casi abrochada la contratación de su nuevo técnico con Sebastián Beccacece y en cuestión de horas podría ser anunciado oficialmente por la entidad de Avellaneda.

“Hoy por hoy, tiene muchísimas posibilidades y está en un 90 por ciento que sí, pero hasta que no se firme no se puede confirmar”, admitió Víctor Blanco, el titular de la Academia, tras el encuentro que mantuvieron en un hotel porteño.

En esa dirección, agregó: “No quiero poner plazos para la presentación. No tenemos apuro, el plantel está licenciado”.

En cuanto al plantel que heredará Beccacece, y a los aspectos que pretende mejorar el inminente técnico de Racing, Blanco aseguró: “Está conforme con el plantel, pero por pequeñas diferencias en cuanto al esquema nos pidió tres refuerzos, dos extremos y un lateral (por derecha). Será cuestión de ponerse a trabajar“.

Por otro lado, sobre un supuesto interés de Boca por Ricardo Centurión, aseguró: “Si Boca me pide a Centurión, lo analizaremos, es cuestión de ponerse de acuerdo”.

Sobre Sampaoli

Por último, comentó cómo fue el sondeo para ofrecerle el puesto de entrenador a Jorge Sampaoli, quien finalmente rechazó la propuesta.

“Lo llamé un miércoles, me pidió hasta el lunes o martes para darme una respuesta. Le dije que fuera claro porque nos hacía perder tiempo muy valioso y cumplió porque me llamó el lunes y me dijo que no podía tomar el plantel. A partir de ahí comenzamos con el plan B de Diego (Milito)“, contó.

Por último, el presidente se metió en la situación de la Sub 23 (va a jugar el Preolímpico en enero) y dio su opinión sobre ceder futbolistas, a Matías Zaracho en el caso de Racing: “Vamos a evaluar. Yo creo que los jugadores hay que darlos a la Selección, pero tampoco hay que dar ventaja deportiva. Es el comienzo del campeonato y lo perderíamos cuatro partidos”.l