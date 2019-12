La “Bruja” Verón salió al cruce contra Maradona

20/12/2019 - 03:06 Deportivo

El presidente de Estudiantes de La Plata, el ex futbolista Juan Sebastián Verón, le respondió ayer a Diego Maradona por sus críticas y se diferenció explicando que adelante de una cámara todos son “malos y guapos”.

“Si vos sos amigo de alguien y te duele tanto, las cosas se solucionan de otra manera. Adelante de una cámara todos somos malos y guapos”, apuntó Verón.

Previamente, Maradona recordó que se sintió “traicionado” por ‘la Brujita’ porque “nunca” habló ni lo respaldó cuando dejó de ser el seleccionador nacional en el 2010.

La bronca con él nace para el partido con los ingleses porque jugaba en el Manchester United. No me pareció verlo parar el equipo. Cuando yo lo cité en la cancha de River lo empezaron a putear todos y yo los paré. Después me paga haciéndolo hablar al padre que dijo que yo llevé al hijo de vacaciones. ¡El hijo no estaba para jugar!. Eso me dolió mucho. Por eso se lo dije en la cancha en Roma y me dijo “a mí no me boludees”. ¡Yo le dije que le peleaba! Porque yo te llevé a Boca, no te llevó ni Bilardo ni Macri”, contó el Diego.

Verón reconoció: “Es difícil confrontar, sentarte de frente, mirándote a los ojos y decirte las cosas. Traté siempre de manejarme de esta manera. Yo ando solo en la calle y me vas a encontrar solo siempre”.

Además, el ex futbolista de Manchester United y Chelsea de Inglaterra aseguró que no le interesa sentarse a tomar “un café” con Maradona, que ahora dirige a Gimnasia y Esgrima La Plata, porque le viene “faltando el respeto hace mucho”.

Por otro lado, Verón respaldó al delantero “pincha” Gastón Fernández, que también recibió duras palabras de Maradona, con quien se cruzó en el clásico platense de esta temporada.

“No soy vigilante ni botón. Traté siempre de mantenerme al margen de ciertas cosas. Cuando se habla tanto de lo que pasó y del cómo, es porque también del otro lado hay una cuestión que me excede a mí. Sí realmente me enojó que haya dicho que la ‘Gata’ es mi amigo: es un hermano desde que llegó a Estudiantes. Eso sí me enojó, no es mi amigo, es mi hermano, mucho más que eso seguro”, concluyó Verón en una nota con FM La Redonda.l