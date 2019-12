FÚNEBRES | 21 de diciembre de 2019

20/12/2019 - 22:12 Funebres

- Mario Raúl Vaulet (La Banda)

- Carlos Humberto Tolosa

- Segundo Ismael Frías (Clodomira)

- Wiliana Gricelda del Valle Toloza (Loreto)

- Pío Agustín Gerez (La Banda)

Sepelios Participaciones

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. Pila Herrrera, su esposa Yogui Guzmán participan con inmenso dolor la partida de Sara, acompañando a Mary, Cristian, Turi y flias.

DI PIETRO DE TASCA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/19|. María del Valle Sgoifo y familia participan su falllecimiento, acompañan a su hijo Salvador en este momento de dolor. Elevan oraciones por una feliz resurrección y cristiana resignación para toda su familia.

GÓMEZ LUGONES, NERLI (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Mario Maidana, Viviana, María , Mario Noriega, Sandra Godoy, Diego, Matías, Facundo, Rodrigo, María Cristina , Nadia, Florencia, María José, Víctor, Marcela Guzmán, Gustavo, Víctor Micol, Nacno Cristina, Marcela Zerda, Walter, Dante, Eduardo, Néstor, Carlos, Osvaldo, Ariel, Hernán, Anita, Ángeles, Mayra, Florencia Cabello, Verónica, Dr. Rodrigo Paliza, Gonzalo y Mariela acompañan en el dolor a sus hijos y esposa.

LEDESMA GARCÍA, PEDRO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/19|. Sus amigos Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada, su padre en el afecto Heriberto Lulo de Gorostiza, participan con profundo dolor su desaparición física y elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Sus hijos: Sergio, Lorena, Daniela e Ivana, sus hijos pol.: Chavo y Toni y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement de Los Flores. Casa de duelo: Paris y Bordo B. Reconquista. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

CARRIZO, DOMINGO JUSTINO (Domi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/78|.Hermano querido se cumple un año mas de tu partida. Siempre estás presente en nuestros corazones. Descansa en paz junto a tus queridos padres y hermana. Se oficiara una misa mañana a las 9 hs en Catedral Basílica, al cumplir 41 años de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO (Gallito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/14|. Querido hijo hoy hace 5 años que nos dejastes. El tiempo a pasado pero tu imagen, tus risas y ocurrencias están todos los días junto a nosotros. ¡Te extrañao hijo mío!. Solo ruego a Dios y la Virgen me den el consuelo para aceptar lo que no puedo cambiar, que brille para Ti la luz que no tiene fin. Se invita a la misa que en su memoria se efectuará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

TABOADA DE RIBAS, ZULEMA (Paca) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su hermana Lita y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. A 9 días de su fallecimiento. Por tantos años compartidos, tantas vivencias, alegrías y tristeza por esos hermosos momentos compartidos. Recuerdos que quedarán siempre en nuestros corazones. Usted estará viva en cada momento de nuestras vidas. Gracias por tantas atenciones recibidas de su parte. La extrañaremos y nunca la olvidaremos. El Señor la cubra con su manto y le de el descanso eterno. Rogamos oracion en su memoria. Su fiel servidora y compañera Graciela y su ahijada Milagros invitan la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

Sepelios Participaciones

GEREZ, PÍO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su esposa Dina Luz Bolañez sus hijos Marcelo, Soledad, Daniel, h. políticos Gabriela Vieyra, Mario Vizgarra, nietos Gala, Gael, Leonardo, Karen, bisnietos Lautaro y Cielo y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

GEREZ, PÍO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Yolanda Vaulet de Vizcarra y sus hijos Mario Raúl, María Ramona, Aldo Raúl, Susana del Valle, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA OSCAR GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/19|. Su esposa Luz Marina Coronel, su hija Natalí Miranda, sus hnos. pol. Marqueza y Carlos Basualdo, Beatriz y Eduardo Salvatierra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

MIRANDA OSCAR GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/19|. Chiki querido, tu nunca morirás en nuestros corazones, eres eterno por todo lo que fuiste en nuestras vidas. Su sobrina querida Marcela Uryi, sus hijos Leandro y Lorena, Marcos y Rocío, Bruno Jesús, nietas Anita y Ambar, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

MIRANDA OSCAR GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/19|. Su sobrina Mercedes Uryi, su sobrino poíitico Víctor Hugo Infante, sobrinas nietas Milagros y Victoria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fuero inhumados en el cementerio La Misericordia.

MIRANDA OSCAR GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/19|. Su hno. político Juan Uryi, sus sobrinos Marcela, Lady, Mercedes y Juan Marcelo, sobrinos pol. Lorena, Víctor y Mariana, sobrinos nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones een su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Querido hermano: Descans en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos: Nena, Graciela, Adriana y flias, participan su fallecimiento con dolor. Casa Velatoria San Carlos y Soler. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus primos "Negrita" Vizcarra y "Pancho" Brandán,sobrinos María Susana, Rita, Valeria, Natalia y Romina y sobrinos nietos. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su tía Yolanda Vaulet de Vizcarra, su primo Raul, Susana, María Ramona y Mario, participan con profundo su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega. Que descanse en la paz del Señor.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. La dirigencia, socios y allegados del Club Ciclista Olímpico La Banda lamentan el fallecimiento del Contador Mario Raúl Vaulet y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Vanesa Vaulet.

VAULET, MARIO RAÚL CPN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Carlos Alejandro y Dra. María del Huerto López Moreno participan su fallecimiento y acompañan a su familia y a su querida hermana Mimí en este doloroso trance. Pedimos oraciones por su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. César Costa y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Dr. Carlos Cracco (Yenio), participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. "Caminante no hagas ruido, Kiko se ha dormido en los brazos del Señor, participan con profundo dolor: Inés Paris y Adriana Paris. Que su alma descanse en paz. Nuestras condolencias para su querida flia.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Personal de Salón de ventas de Chango Calzados, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Personal de Producción de Chango Calzados, participa con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Néstor Burgos y flia.participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Dra. Daniela Ledesma de Villalva, y su hijo José Luis Villalva participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su querida memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Por que este Dios es nuestro eternamentee y para siempre El nos guiará más allá de la muerte. Viviana Tarchini y sus hijos Nakaly y Luisito participan el fallecimiento de su vecino de toda la vida y que descans en paz junto al Señor.

VAULET, MARIO RAÚL CPN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Leonardo Azar y María Mercedes Unzaga y sus hijas participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Vanesa.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. El Gabinete de Psicología Forense de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el falleciomiento del Papá de su querida compañera Vanesa y acompañan a toda la flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Spinello, Agustín, Manuel, Benjamín y María Elvira, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Vanesa y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Carlos Rodini, despide a su amigo y ruega una pronta resignación a su familia.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Sus ex-compañeros del Servicio Militar Clase 1951, participa con dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FRÍAS, SEGUNDO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su esposa Blanca Carabajal sus hijos Jorge, Patricia, Walter, Lorena, Domingo, Rita, Juan, Javier, h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Clodomira. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

TOLOZA, WILIANA GRICELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su hijo Agustin sus hnos Romina, Adriana, Yanina, Veronica, Ronaldo ,Bruno y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.