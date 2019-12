El lunes 23 habría paro de colectivos de las líneas 15 y 116

21/12/2019 - 01:04 Santiago

Los usuarios de las líneas de colectivos urbanos 15, 116 y del servicio interurbano San Cayetano, podrían quedar sin servicio si es que los choferes de esas empresas concretan un paro de actividades este lunes 23. Se supo que esta medida la adoptarían en virtud de que, hasta ayer, no habían cobrado el aguinaldo.

Desde la delegación Santiago del Estero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se informó que ayer era la fecha límite para el pago del sueldo anual complementario de los conductores de las citadas líneas.

Según se supo, desde el citado sindicato aún no habrían podido comunicarse con las autoridades de las mencionadas empresas. Y que, tras reunirse con Jorge Pacheco, secretario general de UTA, todos los empleados de estas líneas decidieron que de no llegar a un acuerdo el lunes, iniciarán un paro desde las 5 de la mañana.

Otras empresas

En tanto, se supo que otras empresas habían abonado o acordaron la paga con sus respectivos empleados. La empresa concesionaria de las líneas 15 y 116 no sólo no abonó el aguinaldo, sino que no había brindado ninguna explicación sobre el particular.