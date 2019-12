Abusó de su propia hija y lo confesó por WhatsApp: “No te voy a negar que manoseé a mi hija, pero bueno, qué va a ser”

21/12/2019 - 09:28 País

La localidad de Merlo, en Buenos Aires, se encuentra conmocionada por un terrible caso de abuso sexual en contra de una menor de 11 años, cuyo violador es su propio padre. A través de WhatsApp se viralizó un audio en el que el hombre confiesa los abusos.

“No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya sé que manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por la cabeza pero bueno”, dice el hombre a un amigo.

El hecho trascendió hace algunos días, luego de que la menor confesara entre llanto, los vejámenes a los que su padre la sometía. “Mamá, mientras vos te ibas a comprar, a colgar la ropa o a tirar la basura, papá me manoseaba y me hacía tocarle sus partes. Metía sus manos por debajo de mi ropa y yo no podía contar nada porque me dijo que iba a matar a todos y yo tenía mucho miedo. Solo me hizo eso, no llegó a lastimarme”, le habría dicho la pequeña a su madre, quien sin dudar realizó la denuncia.

“Él era mi esposo hace 12 años, el padre de la nena. Era violento, vivía gritando, se enojaba por todo, me maltrataba a diario y hasta llegó a pegarme. Sin embargo, nunca imaginé que iba a hacerle algo así a nuestra chiquita”, dijo Beatriz, mamá de la víctima, a la prensa. Según consta en la denuncia, el depravado le decía a la nena que la estaba cuidando y que por eso la trataba como si fuese su novia.

Al saberse descubierto, el hombre buscó refugio en la casa de su hermano, pero lo echaron de la casa. Desde entonces, está prófugo y nadie sabe nada de su paradero. Los familiares de la nena exigen que sea detenido.