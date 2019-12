Flor Jazmín Peña confesó que salió un año y medio con Magalí Tajes: “Me enamoré mal”

21/12/2019 - 12:41 Pura Vida

Hace algunos días, la influencer y escritora Magalí Tajes sorprendió a todos al pedir a sus seguidores de Instagram que voten por Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato en la final del Bailando. ¿Por qué? Porque, según reveló la bailarina, estuvieron de novias un tiempo y llevan una excelente relación.

“Fue una relación hermosa, mal. Me enamoré y destapó algo en mí. Había conocido antes chicas que me habían gustado, pero era como que estaba todo ahí, no quería abrirle la puerta. Cuando apareció Maga decidí hacerme cargo de lo que pasaba”, contó Flor que durante su presentación en el certamen había confesado que es bisexual.

Incluso dio más detalles de esta relación que fue formal y duró un año y medio: "A mis viejos no les gustaba nada, pero yo decidí darle para adelante".

Luego de separarse, las chicas siguieron teniendo una excelente relación, incluso Flor dijo que "stalkea" en las redes a la nueva novia de "Maga". "Es astróloga, politóloga y hace yoga, me parece una mina re interesante", cerró.