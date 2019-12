Exportarán a Chile carne de búfalos nacidos y criados en un campo del oeste santiagueño

21/12/2019 - 23:37 Economía

La semana próxima llegarán a Chile las primeras 5 toneladas de carne de búfalos, criados en un campo del oeste santiagueño, en la zona de Lavalle, lo cual constituirá la primera venta de este tipo de carne al exterior de animales de estas características.

La noticia fue confirmada por José Roca, director de producción del frigorífico cordobés Logros. ‘La carne que vamos a exportar viene de 32 búfalos de la categoría bubisos, de 480 kilogramos y un tiempo de vida entre 20 y 24 meses, nacidos, criados, recriados y engordados en Lavalle en el campo Las Flores’, señaló.

Los animales se faenaron el martes de esta semana, se cuartearon, despostaron y se colocaron en la cámara de maduración y envasado. El directivo señaló: “Se van a cargar el lunes y van a llegar a Chile después de la Navidad, son en total unos 5.000 kilogramos de 18 cortes diferentes, va toda la media res desarmada menos el asado que lo distribuimos en carnicerías en Córdoba”.

Magra

La carne de búfalo se destinará a diferentes restaurantes y hoteles chilenos. “Tenemos fe en este mercado y en que pueda seguir creciendo, porque el chileno busca carne magra que es lo que le ofrece el búfalo, no le gusta la carne con grasa, tiene un concepto de no pagar lo que no come, con lo cual a la grasa que desecha la entiende como que paga algo que no come en el caso de los cortes bovinos”, apuntó.

Destacó que la firma venía trabajando “a full con la exportación a China, pero ahora ese mercado se cayó mucho, los precios bajaron y no nos autorizan a cargar la mercadería. Se abrió el mercado de EE.UU. hace poco y ahora queremos hacer esto con Chile como para generar más trabajo”. l