Cuando el amor excede las barreras del tiempo: “Chicha” y Pedro celebraron 65 años de casados

21/12/2019 - 23:44 Santiago

Mientras a sus mentes se asoman los incontables recuerdos de “toda una vida” juntos, ella posa su mirada en los ojos de él. De vez en cuando a ella se le escapa algún detalle, y él, atento, aporta su granito de arena, con voz suave y casi sin levantar la mirada, porque el paso del tiempo va dejando sus huellas en su cuerpo. Aún así, sonríen cómplices cuando alguna anécdota de la juventud los encuentra reviviendo el momento.

Ana Erminda Porrini y Pedro Orlando Mayuli son los protagonistas de una historia de amor de las que quedan pocas. El pasado 4 de diciembre celebraron sus 65 años de casados, a los que se suman 2 de noviazgo. Toda la vida, juntos.

Ella tiene 84. Él, 90. Y comparten sus vidas desde que “Chicha” (como la conocen todos) tenía 17 y Pedro unos 23 años.

“Fue amor a primera vista. Él me vio y se enamoró. Y se las ingeniaba para verme cuando yo pasaba por su vereda”, recuerda con picardía “Chicha”, mientras le toca el hombro a su compañero de vida, de alegrías y tristezas, de luchas y placeres, de logros y de pérdidas.

Y para poner en contexto el capítulo de la historia del “cómo se conocieron”, recuerdan que fue cuando “Chicha” terminó sus estudios secundarios en Loreto y se vino a vivir a la Capital con una tía, para iniciar una carrera terciaria. El destino quiso que ella se instalara justo en el mismo barrio donde él vivía.

“Después de verme pasar varias veces por el frente de su casa, un día me siguió. Quería saber en dónde estaba parando y me vio entrar en la casa de mi tía. Hasta que un día se animó a hablarme, y yo acepté conocerlo. La iniciativa fue de los dos, porque siempre hay que poner voluntad de las dos partes. Y así empezamos nuestro noviazgo, que duró dos años”, cuenta ella, mientras él sonríe, como si a su mente se vinieran “flashes” de esos momentos.

“Nos pusimos de novios. No vivíamos juntos como es ahora, que antes de casarse nomás ya aceptan vivir en pareja, o uno se queda a dormir en la casa del otro. Todo moderno. Lo nuestro era cada uno en su casa”, agrega, mientras se “horroriza” al recordar que sus nietos viven con total normalidad un noviazgo “cama adentro”.

De hecho, Orlando iba a visitarla en Loreto cuando ella se iba a la casa de su familia, pero se quedaba en un hotel o en la casa de un amigo, quien a su vez oficiaba de mensajero y llevaba las cartas que el hombre le escribía a su futura esposa.

“Las cartas todavía existen. Están guardadas en un paquete”, tira “Chicha”, como al pasar, sin dimensionar quizás el significado de ese gesto.

Así, hasta que convencidísimos de que su destino era estar juntos para toda la vida, llegó el casamiento.

Unión formal

Un 4 de diciembre de 1954, “Chicha” y Orlando dieron el “sí”. La fiesta fue comentada por todo el pueblo de Loreto, por lo grande y lujosa que fue.

Desde entonces, vivieron bajo el mismo techo, en Santiago capital.

“Nos vinimos a la Capital por cuestión de trabajo. Él trabajaba en Vialidad, era maestro mayor de obra y yo, docente. Hasta que nos ofrecieron cargos en Catamarca y nos trasladamos para allá. Vivimos 35 años ahí. Dos de mis tres hijos nacieron allí. Trabajábamos en escuelas monotécnicas: yo alfabetizaba a los alumnos y él les enseñaba oficios”, recuerda “Chicha”.

“Por suerte tuvimos una vida muy buena en Catamarca, rodeada de mucha gente que nos quería. Trabajábamos muy bien. Fue una etapa hermosa”.

Luego, al jubilarse, “Chicha” y Orlando, en búsqueda del calorcito de las raíces, volvieron a Santiago del Estero, a disfrutar de la vida en familia, rodeados de hijos, nietos, bisnietos y de los demás parientes que hacen que sus días sean hoy una fiesta constante.

“Tuvimos muchas cosas lindas y cosas feas en tantos años. Pero siempre tuvimos la certeza de que nos teníamos uno al otro, como hasta hoy. Cuando nos preguntan cómo hicimos para estar tanto tiempo juntos, siempre decimos que la clave está en no pelear, en el diálogo. Hay que hablar mucho, de todo, de lo que nos guste y de lo que no. Además los dos tenemos buen carácter. Muchas veces escuché decir a los matrimonios que se pelean y duermen en camas separadas, que discuten por cualquier cosa. Yo debo decir que jamás con Pedro nos fuimos a dormir sin hablarnos. Pudimos haber tenido diferencias que se hablaban en el momento y pasaban ahí. Creo que por ahí pasa el secreto de tantos años juntos”, resume “Chicha” sobre la clave para el amor eterno.

La satisfacción de haber inculcado grandes valores

“Chicha” y Pedro formaron una gran familia, conformada por Liliana, que nació en Santiago en 1955; Juan Orlando, que nació en 1959 en Catamarca, al igual que Marcela, en 1963.

“Yo creo que formamos gente de bien, con los valores claramente arraigados. Ellos me dieron muchos nietos y lo más importante es que conservan y valoran la familia como debe ser.

De hecho Liliana, la mayor, quedó viuda y después falleció; Juan Orlando lleva 38 años de casado, y Marcela 33”, cuenta “Chicha”, orgullosa de la familia que tiene.

La pareja tiene 13 nietos y 8 bisnietos.

“Ahora me encanta que todos tengan su familia armada, constituida y les pido que cuiden de sus hijos y nietos como lo hicimos nosotros con ellos”, ahonda “Chicha” sobre su forma de aconsejar a sus hijos.

Desde la alegría más grande a la pérdida más dolorosa

Toda una vida juntos, les permitió compartir alegrías y tristezas en muchas oportunidades.

La unión siempre hizo que los momentos de felicidad fueran realmente intensos; y los días de tristezas, más llevaderos.

“Chicha” y Pedro tuvieron la desgracia de despedir a una hija, Liliana, quien murió hace poco más de un año.

“Lo que pasó con Liliana todavía está muy presente, nos caímos los dos. Es una situación muy dolorosa, y sobre todo por Orlando, que él casi no habla, así que no podemos saber todo lo que pasa por su cabeza y su corazón. La muerte de Lili fue el golpe más fuerte que nos tocó atravesar juntos, a lo largo de tantos años”, en medio del dolor que la situación genera, “Chicha” intenta ejemplificar que con Orlando, pasaron por todos los momentos, siempre unidos.

Y es tan grande el amor que siente ella por él, que incluso cargando con toda la tristeza que representa la pérdida de un hijo, no deja de cuidarlo.

“Yo siempre he tratado de disimular el dolor para que Orlando no se preocupara por mí; me mordía el dolor para que él estuviera un poquito mejor”, dice “Chicha”, mientras Orlando, con su mirada al suelo, desliza un pañuelo por su rostro. l