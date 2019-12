“Estoy muy orgulloso de haber jugado en Central Córdoba”

22/12/2019 - 01:27 Deportivo

Por Emilio Marcelo Jozami

El Club Sarmiento, de La Banda, su ciudad natal, fue la cuna futbolística de don Domingo Salvatierra, un jugador que con su vivaz forma de desempeñarse en el campo de juego se convirtió en el “terror” de los arqueros y en un mediocampista central imprescindible. Desde los “Profe” proyectó su carrera como aquel eficaz número 8 que se robaba la cancha. Y el deporte del balompié fue la disciplina que le permitió soñar, hacer, crecer, vivir y brindar alegrías con su juego exquisito y eficiente tanto en sus albores en Sarmiento como también en sus pasos por Instituto de Córdoba, River y Huracán Las Heras, este último club de la provincia de Mendoza, en donde hoy está radicado con su familia.

Pero, la cima la alcanzó en 1959 cuando vistió los colores de Central Córdoba. Fue en el “Ferro” en donde desarrolló una intensa carrera hasta 1966. Formó parte de una pléyade de futbolistas inolvidables que le permitieron al “Ferro” obtener campeonatos memorables. Ahora, desde Mendoza, don Domingo, en una entrevista con EL LIBERAL, destacó la gran campaña de Central Córdoba de la mano de Gustavo Coleoni.

“Salva”, como aún lo llaman cariñosamente, hizo un raconto de su raudo paso por las inferiores del club Chacarita (Buenos Aires), del día que casi llega a River de la mano de Juan C. Múñoz, recordado integrante de la llamada “Máquina” de la que formaron parte M. Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau, de su aguerrida forma de trabajar como albañil en la Capital Federal, su casamiento, su regreso a Santiago y la convocatoria que le hicieron para jugar en Central Córdoba.

“Cuando llegué a Santiago, no sé cómo se enteró Castellini (Luis, ex vicepresidente de Central Córdoba), ya me estaban esperando. “Salva”, ¿quieres venir a jugar en Central Córdoba?”, me preguntaron. Y yo acepté inmediatamente. Y empezamos con la suerte de ganar cinco campeonatos seguidos”, evocó don Domingo al referirse a aquella época gloriosa del “Ferroviario” cuando escribió, con letras de oro, una gran historia en el fútbol.

“No es poco ganar cinco torneos. Estoy orgulloso de haber jugado en Central Córdoba, un club que quiero muchísimo y que me ha dado mucho. Mi paso por el club ha sido hermoso”, rememoró Domingo Salvatierra en su diálogo con EL LIBERAL.

Salvatierra, en el tiempo en que estuvo en Central Córdoba, compartió con jugadores de la estirpe de Fernando Bernardo, Néstor Coronel, José Ayunta, Héctor Saganías, Luis Coronel Gallo, Osvaldo Vizgarra, Antonio Carot, Raúl Acuña, Manuel Infante, Nerio Chazarreta, Juan Comán, Carlos Negri, Miguel Véliz, Santiago Chilio, Luis “Mariposa” Hernández, Edgardo Coronel, Víctor Pereyra y Manuel Suárez dirigidos por Félix Acuña y Luis Alfano. Los menciona emocionado mientras que su esposa, Margarita Clotilde Moreira, nos acercó una foto de época con los nombres que “Salva” evocaba al borde de las lágrimas. “Me crié jugando al fútbol hasta llegar a donde llegué. Yo era un alfeñique, pero los tenía locos a los defensores y a los arqueros. La verdad, estoy satisfecho con todo lo que conseguí y agradecido a la vida”, consignó.

Siempre agradecido con Huracán Las Heras

Domingo Salvatierra vive, en Guaymallén (Mendoza), desde hace 51 años. Llegó al corazón vitivinícola de la Argentina para jugar en Huracán Las Heras. En la década del 60, don Domingo, tras haber tenido un paso por River Plate, llegó a Mendoza para incorporarse al club Huracán “Estoy muy agradecido de haber venido a Huracán, en donde me han ayudado muchísimo también”, recalcó.l