“Hay que planificar qué es lo que se pueda llegar a comer en estos días”

22/12/2019 - 02:13 Santiago

El Dr Alberto Cormillot, experto en dietas, mantuvo una entrevista con ELLIBERAL, en la cual destacó cuáles son los cuidados a tener en cuenta en la alimentación durante las fiestas para evitar problemas en los días posteriores.

En primer término, señaló que “una de las cosas que conviene hacer es planificar porque hay mucha gente que se junta más de una familia y ahí es donde aparece el exceso. Porque cada familia compra como si fuera para todas las familias, entonces hay el doble.

Aún la gente que tiene poco acceso a los alimentos, por ahí compran muchas calorías, entonces hay que planificar qué es lo que realmente se puede llegar a comer en esos días”. Por otro lado, agregó que “lo realmente importante es limpiar todo aquello que pueda ser fuente de conflicto que no siempre se puede limpiar, y lo que no se puede limpiar, aceptarlo serenamente. En unas fiestas puede haber gente que uno quiere y gente que no y otra que no está. Pero bueno, es así.

Hay gente que ya no está porque se fue, hay otra que está y preferiría que no esté pero bueno, si está, es porque alguien quiere que esté, ese alguien es querido por cada uno y por carácter transitivo, es conveniente que lo acepte”. El dietólogo, llamó a “aceptar serenamente porque sino lo que pasa es que la base para cuidarse es tener un estado de ánimo que lo predisponga a uno a cuidarse y no lo predisponga a ponerse mal y tratar de calmarse con comida o con bebida. A buscar un poco el consuelo o la tranquilidad en la comida o la bebida”.

Por otro lado, señaló que “un tema importante es no empezar a beber sin haber comido antes. Para las fiestas preparar un poco de queso, albondiguitas, cosas con jamón y proteínas que hacen retrasar la absorción de alcohol y evitan que se absorba el alcohol rápidamente. Al tomar alcohol con el e stómago vacío, el alcohol va derecho al cerebro y entones ahí toda la idea de cuidarse se va al demonio.

Comer algo y si es uno el que atiende, primero poner la gaseosa y si la gente empieza a poner cara rara, poner ahí cerveza o lo que tome cada familia”. En cuanto a los dulces que se sirven, indicó que “hay un truco para la mesa dulce que es un peligro, porque uno no registra todo lo que come. Tiene que decidir lo que uno va a comer y ponerlo en un plato.

Después, si uno quiere comer más, hacer lo mismo, pero poniéndolo en un plato porque si uno va tomando medida de lo que come, eso lo lleva a comer menos”. En cuanto a las cenas con carnes rojas, aconsejó: “En el asado, lo que puedo sugerir es que uno procure aumentar las partes magras del asado, se puede comer chorizo o morcilla pero tratar que no sea todo en base a chorizo o morcilla.

La gente suele poner vacío, pollo, pero lo que más grasa tiene en el asado, es la tira”. El día después En cuanto a las medidas a tomar el día posterior a la cena navideña o de fin de año, recomendó “tomar mucho líquido sin calorías y con mucha fruta y verdura, mucha comida fresca y de pocas calorías, muchas frutas y muchas verduras”.

Puntualizó que “nadie va a evitar que del día anterior, sobraron cosas así que la gente las come, pero tratar que no sean el eje de las cosas engordantes, sino que sean el acompañamiento, lo ideal es tener preparadas variedades de ensaladas de las que pueden gustar, 2 ó 3 tipos de ensaladas, no solo con verduras sino con legumbres, semillas, fideos, lentejas, arvejas, un pedacito de carne, de queso, de pollo, una ensalada con verduras y cosas magras”.