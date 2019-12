FÚNEBRES | 23 de diciembre de 2019

22/12/2019 - 22:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

Ester Bravo Soria (Buey Muerto)

Raúl Omar Lezcano

José Roberto Carabajal

Raúl Héctor José Soria

Juan Lorefice

Angélica Beatriz Suárez

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Sus hijos Jose, Marcela, Marta, Carlos, Reyna, Hugo, Cecilia, Sandra, Vanesa, Yohana, Yudit, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 10:30 hs. en el cementerio Puestito de San Antonio. Servcicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162.Tel. 4219787.

LEZCANO, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Sus hijos Claudia, Raúl, Fabián, Sandra, Walter, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

LOREFICE, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Su esposa Nelly Ramona Muñoz, sus hijos Elizabet, Norma, Cristina, Reina, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PELÁEZ, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Daniel Peláez y flia., participan con profundo dolor su fallecimien to, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a Tere y flia con cariño. Ruegan por su eterno descanso.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagros y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ

SUÁREZ, ANGÉLICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. "La luz que cubria el manto de su trabajo para con su familia es suficiente para que Dios la tenga como parte en su Reinado". Su hermano Juan Alejandro Suárez, su esposa Edith, sus sobrinos Andrea, Vanesa, Ramiro y Estefano, su sobrino político Silvio participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ, ANGÉLICA BEATRIZ

SUÁREZ, ANGÉLICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Que en este descanso eterno el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón. Con profundo dolor acompañamos a toda su familia y deseamos muchas fuerzas para sobrellevar tamaña pérdida. Ricardo R. Flores, Verónica Dris, Ignacio Flores Dris, Trinidad Flores Dris, Margarita Acevedo de Flores. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/02|. Felices los que tienen alma de niños porque a ellos les pertenece el reino de Dios, hijo querido, hijo amado, tu ausencia se nos hace infinita y el dolor aprisiona nuestro corazón, pero tu espíritu esta siempre con nosotros, acompañándonos en nuestro diario vivir porque se que en algun lugar del Cielo estás y en la estrella mas brillante te puedo encontrar, en medio de las luces y los festejos tu alma presente estará en esta Navidad. Angel Nuestro. Jesús Misericordioso proteje a nuestro hioa a 17 años de tu tragica partida nos uniremos en oración en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs. Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos. Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, cuñados y sobrinos

LÓPEZ, RICARDO ALFREDO (Fredi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Fredi: Hoy sos nuestro ángel nos dejaste alegrias en nuestros corazones. Sus padres Esther y Ricardo Lopez, sus hermanos Coca, Ramona, Gina, Diego, Victor, Rocío, Maria, Pablo, su esposa Olga, e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Maria Auxiliadora, con motivo de cumplirse 3 años que no se encuentra con nosotros y rogar por su eterno descanso.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Gracias querido hermano por haber estado a mi lado, por dejarme esos bellos recuerdos cerrando mis ojos yo te veo. Tu hija, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará el día 23/12/19 a hs. 20.30 en la iglesia La Merced al recordarse 3 meses de su partida a la casa de Dios.

QUINTEROS, LEONARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. " No muere quien fallece, sólo muere quien es olvidado". Tu recuerdo siempre perdurará en nuestros corazones. Su hija Guillermina, Anabella Stancampiano y demás fliares, invitan a la misa el dia 23/12 a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse 8 años de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Un día como hoy nuestras vidas cambiaron. Es un día señalado, lleno de sentimientos encontrados,de tristeza por lo que un día fue y ya no pudo ser. En estos 8 años de buscarte, de esperar una señal que ilumine nuestro camino que nos permita saber que aún estas aquí, que no te fuiste del todo. En estos largos 8 años, que parecieron que fue ayer, sentimos impotencia al ver tus fotos y esa gran sonrisa; es allí donde nos damos cuenta de la cruda realidad, ya no te podemos abrazar como antes. Se que nos esperas, quizás demoremos un tiempo, sigue tú camino y se feliz, disfruta de esa nueva vida, vuela bien alto,todo lo que puedas que aún así algún día te alcanzaremos. Tus padre Luis y Negri, tus hmas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 20 hs en la gruta levantada en su nombre al cumplirse un año mas de su partida. Rodri no dejes de brillar.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|.Rodri : Amado hijo de mi alma, te has ido cuando menos pensaba, dejando un vacio enorme en mi vida. El dolor permanece,sólo se suaviza con el rencuentro del amor q me has brindado. Hoy,doy gracias a Dios por esos años que nos ha permitido compartir,por ser el sobrino que tanto te has brindado sin esperar nada. Te amare siempre, a 8 años de tu vida espiritual."Mi eterno amor del cielo". Tu tía y madrina Selva que tanto te extrañan.

La Banda

Sepelios Participaciones

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su amigo Ramón Rojas y flia, participan con profundodolor su fallecimiento.

VAULET, MARIO RAÚL CPN. (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Su amigo de toda la vida, Roberto Aguila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

VAULET, MARIO RAÚL CPN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. La Unión Industrial de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio. Eleva oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO RAÚL CPN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Llamil Abdala y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

Interior

Sepelios Participaciones

BRAVO SORIA, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Sus padres Miguel Ángel Bravo, Dora Francisca Loto, Su esposo Alfredo Mansilla, sus hijas Daniela, Dalia, sus hermanas Maria, Estefania y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11hs., en el cementerio Buey Muerto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

Recordatorios

SAMBADE, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/90|. Hoy se cumplen 29 años de tu inesperada partida y como aquel día sigo esperándote en mi casa, el dolor aun no pasa solo se aprende a vivir con él, me consuela saber que tu ejemplo y valores siempre nos acompañan los veo todos los días en cada gesto y forma de actuar de mis hijos. Elevo un abrazo al cielo. Tus hijos Ricardo y Señora, tus nietos Raúl y flia, Juan José y flia. y Nena que te amaran eternamente.

SAMBADE, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/90|. Las grandes personas nunca mueren pues sobreviven en cada corazón de los que aman, te extrañamos mucho mas aun con el paso del tiempo, son 29 años ya. Descansa en paz. Tú esposa Margarita, hijos, hijos políticos nietos y bisnietas te recuerdan con inmenso amor.