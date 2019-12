Hockey inclusivo: cuando ayudar a superarse trasciende las líneas de un campo de deportes

22/12/2019 - 23:54 Santiago

Desde octubre pasado funciona en el predio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Escuela de Hockey Inclusivo. Se trata de una iniciativa de un grupo de entrenadores de esta disciplina, a la que sumaron a profesionales de diferentes disciplinas, para ayudar a chicos que padecen algún tipo de discapacidad, a que, a través del deporte, tengan una vía más de superación.

Exequiel Villa es profesor de hockey, coordina la escuela, y es uno de los integrantes del grupo que lleva adelante esta loable iniciativa. Villa contó que la escuela comenzó a funcionar en octubre de este año, y que trabaja con chicos con discapacidades auditivas, intelectuales y motrices.

“En abril anduvo en Santiago el director de torneos de la Confederación Argentina de Hockey, y nos comentó que estaban trabajando con chicos con síndrome de Down. Nosotros ya teníamos la idea de trabajar en la parte inclusiva desde UPCN. Nos pusimos a ver las escuelas de este tipo que había a nivel nacional, y nos dimos con que había sólo tres, en San Juan, Buenos Aires y Córdoba, pero sólo trabajan con chicos con discapacidad intelectual”, contó.

Fue entonces cuando comenzaron a sumar a profesores especiales, entre las que están una integrante del plantel de mamis hockey que enseña lenguaje de señas, y así fueron por otras especialidades, “con la intención de buscar la mayor cantidad de discapacidades posibles para incluirlas”.

“Hoy a nivel nacional y sudamericano somos la única escuelita que trabaja con chicos con varios tipos de discapacidades, con profesionales, y que es libre y gratuita para todas las edades”, puntualizó Exequiel.

Además de los profesores de hockey, de educación física, de lenguaje de señas, integra el grupo una enfermera y el médico deportólogo y cardiólogo infantil José Stenberg asiste de manera gratuita a los chicos de la escuelita.

“El objetivo ha sido desde un principio incorporar a los chicos que quieran jugar hockey, más allá de sus dificultades. Hasta el momento hay hockey adaptado, que no es lo mismo, porque lo juegan en sillas de ruedas. Aquí utilizan los elementos del hockey tradicional, y nuestra intención es sumar al año a chicos no videntes, con los que deberemos estudiar bien cómo hacerlo, porque se juega con una bocha y un palo, y hay que tratar de que no se hagan daño”, explicó Exequiel Villa.

Sobre la reacción que se puede observar en los chicos, el profesor dijo que “es increíble el avance que han experimentado. Es emocionante ver cómo los motiva, cómo técnicamente han comenzado a aprender y han mejorado. Aquí no hay diferencias de edad ni sexo, todos vienen y se entrenan por igual. Trabajan de igual forma desde el más chiquito hasta el más grande, hay chicos de entre 4 y 5 años, hasta 35 y 40 que trabajan con los profes”.

“Y para nosotros es muy gratificante. Es algo único, desde lo dirigencial, desde lo deportivo, desde lo profesional. Es una innovación y nos llena de orgullo la aceptación que hemos tenido dentro de la sociedad, porque podemos ayudar a los chicos. Eso nos ayuda a crecer como personas, a madurar como entrenadores, y es un trampolín para el mejoramiento de cada profesor”, concluyó.

Quiénes son los que llevan adelante la escuelita

La Escuela de Hockey Inclusivo tiene como coordinador a Exequiel Villa, y se desempeñan Belén Ledesma, técnica individual; Mirta Silva, profesora de Educación Especial e intérprete de lenguaje de señas; Lourdes López, licenciada en Enfermería; Gabriel Galván, asistente; Alejandra Páez Boungiorno, profesora de Educación Física; los profesores “Kike” Rojas, Emiliano Frías, Matías Ferreyra, Gabriel Galván, Silvia Rojas y Alejandra Santillán

El doctor José Stenberg, médico deportólogo y cardiólogo infantil, el día de la inauguración de la escuelita se puso a disposición para atender a los chicos de manera gratuita.

Las prácticas de la escuela se realizan en el predio de UPCN, ubicado sobre Costanera Norte, todos los viernes de 19 a 20. l