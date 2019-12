Coleoni: “Este mercado es más complicado”

23/12/2019 - 01:42 Deportivo

Más allá de la satisfacción que generó haber llegado a la final de la Copa Argentina, el objetivo principal de Central Córdoba sigue siendo mantener la categoría en su primera experiencia en Superliga. Y para conseguirlo será clave el primer semestre del 2020, ya que se jugarán las siete fechas que restan y las once de la fase regular de la Copa de la Superliga, todas ellas incluidas en los promedios.

Para cumplir con el objetivo, el entrenador Gustavo Coleoni pidió entre cuatro y seis refuerzos. Y pese a que todavía no se confirmó ninguno, el DT confía en que los dirigentes lo complacerán. “Estamos hablando todos los días con los dirigentes. No tenemos nada cerrado todavía, estamos en la búsqueda, hablando con los representantes. No es fácil porque económicamente nosotros no estamos a la altura de River y Boca, pero seguramente vamos a hacer el esfuerzo y tratar de completar un buen plantel. Están todos los dirigentes en la búsqueda de lo mejor y siento que están muy cerca esta vez”, contó Coleoni, que gustosamente interrumpió sus vacaciones en Carlos Paz para atender el llamado de EL LIBERAL.

El primer nombre que sonó fue el de Santiago García, pero el “Sapo” le bajó el pulgar. “Nunca hablé con el ‘Morro’ García, no va a venir. Nunca ningún dirigente me lo planteó ni yo lo plantee”, afirmó.

Siguiendo con los nombres propios, Coleoni contó que “iba a venir Juan Forlín y se cayó porque se va a Asia. Se está negociando con Cristian Chávez, pero está en un punto muy difícil por el tema del préstamo, que es en dólares. Estamos hablando con tres o cuatro jugadores que ojalá se puedan cerrar”.

“Lucas Aveldaño está en la lista de centrales que pueden venir, pero yo no hablé con él ni con su representante. Pero es una posibilidad. Patricio Cucci también es una posibilidad. Está en Colombia y ha llegado hoy a Argentina. Pero no hemos cerrado nada, han hablado con el representante porque es el mismo de Meli, pero no está cerrado”, agregó.

El entrenador ferroviario admitió las dificultades de este mercado, pero confía en que se conseguirán los refuerzos que necesita.

“Este mercado de ahora es más complicado que el anterior, no hay tantos jugadores en danza y piden cualquier cosa. Pero hay una intención y predisposición de la dirigencia de hacer las cosas de la mejor manera”, reiteró.

“La pelea por la permanencia va a ser mucho más difícil este año, por eso pedimos los refuerzos, para estar bien. Quedan 54 puntos en juego y ojalá podamos sumar y estar a la altura porque la competencia en Superliga es muy brava y alta”, advirtió el “Sapo”.

El técnico cordobés también se refirió a las bajas y dijo que, por ahora, son cinco: Nicolás Femia, Juan Pablo Ruiz Gómez, Leonardo Villalba, Nicolás Correa y Leandro Requena. Otra de las preocupaciones de Coleoni tiene que ver con los lugares de entrenamiento. “Me han prometido que el Iosep va a estar en nivel de Superliga. Ojalá que podamos contar con eso porque no podemos arrancar dando ventaja de nuevo. Dimos ventaja cinco meses y jugamos una final de Copa Argentina. Ellos ya lo saben y lo entienden. Yo tengo mucha fe que la cancha y el Iosep van a estar en condiciones”, se esperanzó.

“El Iosep está muy mejorado a lo que era antes, parece otro lugar y está muy bien. Pero para llegar a trabajar a nivel de Primera División le falta. Aparte son tres canchas las que hay ahí y tienen que estar las tres buenas”, agregó.

En cuanto a la planificación de la pretemporada, dijo: “El 3 de enero reanudamos y el 4 viajamos a Córdoba. Tenemos amistosos confirmados con Talleres el 15 y con Belgrano el 18. El 7 jugamos con Peñarol y me falta uno para el 11 o 12. Instituto puede ser”.

Por último, pidió en voz alta sus tres deseos para estas fiestas. “Es tanto lo que me ha dado Dios y la vida que cuestiones deportivas no pido nunca. Pido salud, pido seguir disfrutando a mis viejos y mi familia y tener trabajo. Lo mismo para la gente, que se vea una Argentina mejor, sin hambre y con mucho laburo para la gente. Y un agradecimiento eterno para toda la gente de Central Córdoba”, concluyó el entrenador cordobés. l