Sáez: “Siempre hablamos con la gente de Central”

23/12/2019 - 01:44 Deportivo

En cada mercado de pases surge un nombre que se repite en Central Córdoba: Sebastián Sáez. Pero surge por una cuestión de que fue el propio “Sacha” quien manifestó que volverá alguna vez al Ferro. Y ahora, con el elenco santiagueño en la máxima categoría del fútbol argentino y con el delantero a punto de quedar libre, el rumor parece cobrar más fuerza.

“Tengo contrato ahora hasta diciembre y estoy esperando a ver qué me depara el futuro”, le contó Sáez a EL LIBERAL en Mendoza, cuando cruzó la cordillera para ver la final de la Copa Argentina ante River.

El actual delantero de la Universidad Católica de Chile contó que sigue de cerca al Ferro. “Siempre se ven los partidos. Está muy bien el equipo, ha conseguido triunfos importantes. Me gusta la intensidad que le mete a los partidos, defiende muy bien, sale muy bien de contra. Es un equipo muy intenso y eso hace que no se den los partidos fáciles para los rivales”, señaló.

El santiagueño contó cómo vivió la crisis social en Chile: “Fue muy difícil, mucha incertidumbre, había que apoyar ese movimiento y el fútbol estaba muy parado por la cercanía de lo social y se prefirió terminar el torneo. Hoy está más tranquilo, más calmado. Imagino que va a volver todo a la normalidad el año que viene”.

Hasta que surgió la pregunta sobre su vuelta a Central. “Todo es posible, hay que ver, hay que esperar y analizar. Esa cuestión la está manejando mi representante. Hoy por hoy no tengo una respuesta de nada”, respondió.

“Siempre hablamos con la gente de Central por una cosa u otra, contacto hay siempre. Pero no quiero decir que sí ni que no. Hoy por hoy, no sé qué va a ser de mi futuro”, completó.l