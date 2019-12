Julio Díaz, un goleador nato que Santiago y Mendoza no olvidan

23/12/2019 - 01:55 Deportivo

“Uno nunca pierde sus orígenes. Soy santiagueño y mis raíces están allá”. Quien afirma esto con el corazón en las manos, es Julio Guido Díaz, ex futbolista santiagueño que se forjó en Unión Santiago y que, desde hace 33 años está radicado en Mendoza, provincia en donde hoy, además de su faceta como comerciante, se desempeña como mánager del Club Gimnasia y Esgrima, entidad en la que militó a poco de llegar de Santiago con sus 20 años.

En oportunidad de ser entrevistado por EL LIBERAL, quien se desempeñara en el puesto de delantero, y “siempre goleador”, como lo recuerdan, rememoró su paso por el “Trico del barrio Chino” y su participación en destacados partidos de la Liga Santiagueña.

Integró el equipo de la Liga Santiagueña que ganó el campeonato juvenil del NOA en 1983, en el que fue el goleador. En la final le ganaron 3 a 1 a Tucumán, con tantos convertidos por Gareca Serrano y uno de Julio. El partido se disputó con cancha llena en el estadio “Alfredo Terrera”. Julio destacó también que en 1983, además del memorable encuentro con Tucumán, “también salimos campeones con Unión Santiago de la Liga y eso me llevó a ir como refuerzo de Güemes en un torneo regional”.

¿Cómo evocas tu paso por Unión Santiago?

A pesar de que no ha sido extenso, jugué apenas tres temporadas, tengo los mejores recuerdos. Tuve la suerte de jugar en el club del que era hincha (simpatizante de Unión y jugaba en Santiago). Cuando se fusionaron Unión y Santiago, fui parte de ese hecho futbolístico, además de goleador, y de haber obtenido el primer campeonato. Tengo los mejores recuerdos de mi paso por Unión Santiago. Lo que pasa es que fue tan escaso que, por ahí, uno se quedó con las ganas de jugar unos años más. De allí, afortunadamente, pasé a una gran institución como es Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A la distancia, y con la nostalgia propia del desarraigo, ¿cómo ves las campañas que hicieron Central Córdoba, Mitre y Güemes?

Santiago del Estero, en estos últimos años, ha crecido de manera exponencial. Hoy, en el fútbol, pasa al revés de lo que sucedía en mi época. Hoy, varios futbolistas quieren venir a jugar a clubes de Santiago porque hoy Central Córdoba está en la elite del fútbol, Mitre en el Nacional B y Güemes juega en el Torneo Federal A. Ha cambiado el contexto. Hoy, Santiago del Estero tiene a equipos en las categorías destacadas del fútbol argentino. Además, en el 2020, estará listo el Estadio Único. Me alegra mucho. La provincia está siendo mirada con otros ojos en lo que respecta al fútbol.

¿Qué te llevó a emigrar a Mendoza y radicarte definitivamente en esa provincia?

La verdad, siempre aspiré a más en el fútbol. Siempre tuve el deseo de vivir del fútbol. Siempre me cuidé, entrené, trabajé y me dediqué con mucho amor al fútbol como si fuese profesional, aún no percibiendo como profesional. Tuve la posibilidad de llegar a Vélez que se me frustró por cuestiones que no arreglaron los clubes. Después, Racing de Córdoba. Y finalmente se dio lo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza te recibió con los brazos abiertos a poco de venir de Santiago. Hoy, eres su mánager. ¿Cómo ves la proyección que tiene el “Lobo” mendocino en Nacional B?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es una institución grande de la provincia conjuntamente con Independiente de Rivadavia, con San Martín de Mendoza y con Godoy Club. Gimnasia tiene 112 años de vida y con una rica historia deportiva. El estadio se llama “Víctor Antonio Legrotaglie”, en honor al mejor jugador que dio el fútbol de Mendoza. Desde la llegada del presidente actual, Fernando Porretta, Gimnasia, de ser un club de fútbol, se transformó en una institución deportiva porque se crearon muchas disciplinas: básquet, handball, hockey, fútbol femenino y vóley. Actualmente tiene 5.600 socios. Es un orgullo este club. Cuando yo llegué no era ni el 10% de lo que es ahora en cuanto a infraestructura, a la masa societaria y a la vida social que hoy tiene. l