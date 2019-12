Carlos Berlocq se retiró del tenis profesional

23/12/2019 - 02:04 Deportivo

Se terminó la carrera para el jugador de tenis profesional Carlos Berlocq, quien colgó la raqueta a los 36 años y le bajó el telón a su vida como atleta. Fueron 18 años en el circuito en los que el chascomunense conquistó dos títulos ATP -ambos sobre polvo de ladrillo- y 19 en el circuito challenger y formó parte del equipo de la Copa Davis 2016, año en el que Argentina consiguió la Ensaladera de Plata por primera vez.

“Quiero agradecerle a toda la gente que tocó de alguna manera mi carrera y me ayudó para que yo haya tenido la carrera que tuve. Cada uno lo sabe y no me quiero olvidar de nadie. Muchas gracias”, comentó muy emocionado Berlocq ayer, de pie en el medio de la cancha del Buenos Aires Lawn Tennis, donde fue homenajeado con una plaqueta especial.

Profesional desde 2001, dentro de la cancha Berlocq siempre se caracterizó por ser un luchador que no se achicaba ante los obstáculos y siempre encontraba la forma de levantarse y volver a intentar una y otra vez. Como equipo de Copa Davis disputó once series, con un récord de siete victorias y seis derrotas en partidos de singles y 3-4 en dobles.l