Increíble choque involucró a 69 vehículos y dejó más de 50 heridos

23/12/2019

Un increíble accidente en el país norteamericano, dejó al menos 51 personas en una carretera del estado de Virginia. Según informaron las autoridades locales, el choque en cadena se produjo a causa de la niebla y el hielo: "Niebla y hielo en el puente Queens Creek a las 07.51 AM, cuando comenzaron los choques", detalló la Policía

Las autoridades policiales, confirmaron que por el momento "no se habían reportado muertes" y han indicado también que el gigantesco accidente provocó que los vehículos involucrados fueran quedando apilados en la vía.

El siniestro dejó como consecuencia 51 heridos, que han tenido que ser trasladados a hospitales de la zona para recibir auxilio y tratamiento, de los cuales 11 se encuentran en estado grave.

Luego del episodio, tuvieron que cerrar el paso por los carriles por donde transitaban los automóviles, todos en el mismo sentido.

Diversos medios y personas en redes sociales han compartido fotos en las que se observaban los vehículos apilados con abolladuras en distintas partes y los socorristas caminando entre ellos en busca de conductores y pasajeros heridos.

Fog and icy conditions were present on a Virginia highway where 35 people were injured in a 63-vehicle pileup, police said https://t.co/CbhhyFCpcv pic.twitter.com/KdXi1Tn5U4