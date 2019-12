Ofertón de Motorola: "rematan" celulares antes de las fiestas (por cuánto lo conseguís)

23/12/2019 - 10:05 El Cronista

Las fiestas de fin de año suelen agudizar el ingenio de los fabricantes a la hora de crear promociones que consigan seducir a los consumidores. En esta ocasión, la empresa Motorola decidió lanzar una campaña promocional llamada #HelloFiestas (Lo mejor en tecnología, al mejor precio. Compará).

La promoción finalizará el próximo 23 de diciembre (o hasta agotar stock) ofrece descuentos de hasta 20% y con productos cuyo valor arranca en los $ 7.500.

¿Cuáles son los equipos y cómo aprovecharlos?

La campaña permite a los usuarios interesados comparar las mejores ofertas del mercado al hacer foco en lo que más le interesa a cada uno, dividido en las siguientes categorías: diseño, cámara de fotos y videos, batería, almacenamiento y seguridad.

Almacenamiento

El usuario podrá elegir alguna opción de la familia One ya que tiene disponible los 128 gigabytes (GB) del Motorola One Zoom, Motorola One Vision o Motorola One Action. Sus precios arrancan desde los $ 23.999.

En tanto, aquellos que busquen un equipo de 64GB pueden optar por el Motorola One Macro. Los usuarios también podrán elegir un equipo un poco más económico como el Moto E6 Plus Special Edition, desde $ 15.999.

Diseño

En este ítem se destaca la pantalla CinemaVision Full HD de 6.3” (21:9) del Motorola One Action (desde $23.999), la pantalla MaxVision de 6.3” (19:9) del Moto G8 Plus, la pantalla MaxVision 6.2” (19:9) del Moto G8 Play; la pantalla MaxVision de 6.1” (19:9) del Moto E6 Plus y la pantalla MaxVision HD+ DE 5.5” del Moto E6 Play.

Fotos y videos

Algunos de los modelos poseen una cámara de 48 MP, como el Moto G8 Plus (desde $ 24.999). Pero también se puede elegir por un sistema de cuatro cámaras con zoom de alta resolución del Motorola One Zoom, el sensor de 48 MP, estabilizador óptico y función night vision del Motorola One Vision, el sistema de triple cámara con sensor de 48 MP más night vision y action cam con ultra gran angular del Moto G8 Plus; la cámara macro con enfoque automático láser del Motorola One Macro o el sistema de cámara dual de 13 MP del Moto E6 Plus.





Batería

Aparecen propuestas de terminales con 4.000 mAh y la carga turbo power del Motorola One Zoom y del Moto G8 Plus. También hay otras de 4.000 mAh y la carga rápida del Motorola One Macro, del Moto G8 Play y del Moto E6 Plus. El Moto G8 Play se puede conseguir en precio promocional desde $ 16.799.

Seguridad

Por último, las funciones de desbloqueo por sensor de huella dactilar y facial aparecen en equipos como el Motorola One Zoom, el Moto G8 Play, el Moto E6 Plus y el Moto E6 Play. También está la opción de contar solamente con desbloqueo por huella dactilar en el Moto E5 Play desde $ 7.499.