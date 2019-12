Mascherano llamó a Iniesta para convencerlo de que juegue en Estudiantes (LP)

23/12/2019 - 17:27 Deportivo

En las últimas horas, una noticia sacudió a los hinchas de Estudiantes de La Plata: Javier Mascherano, flamante incorporación del “Pincharrata”, buscará sumar a Andrés Iniesta al conjunto platense.

“Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no. Hoy no podemos decir que hay una negociación, si conversaciones”, expresó Juan Sebastián Verón, presidente de la institución.

Iniesta y Mascherano en el Barcelona

En este momento, el “Cerebro” la sigue rompiendo en el Vissel Kobe de la liga japonesa. En su último partido marcó un golazo para llevar a su equipo de la final de la Copa del Emperador, donde enfrentará al Kashima Antlers.

El mediocampista de 35 años tuvo una exitosa carrera en el Barcelona, donde se consolidó como una de las estrellas del equipo blaugrana jugando a la par de un tal Lionel Messi. A esto se le suma haber ganado el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España.

Mascherano e Iniesta compartieron plantel entre 2010 y 2018, año en el que ambos anunciaron su salida para irse al fútbol de China y Japón, respectivamente.